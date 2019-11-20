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Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил под присягой в Конгрессе, что никогда не требовал от украинской стороны проводить расследование против Джо Байдена и не знал о подобных намерениях главы Белого дома.

Об этом он сказал во время слушаний в Палате представителей США относительно импичмента президента Трампа, сообщает Укринформ.

«Сейчас я понимаю, что другие воспринимали идею расследования возможной коррупции, связанной с украинской компанией Burisma, как эквивалент расследованию против бывшего вице-президента Байдена. Я воспринимал это как разные вещи. Первое (расследование) было бы уместным и ничем не примечательным, второе – неприемлемо... Я должен был бы воспринимать эту связь по-другому, и если бы это произошло, я бы выступил с собственными возражениями», - заявил бывший высокопоставленный дипломат.

Он подчеркнул, что «никогда не знал и не принимал участия в попытках заставить украинскую сторону провести расследование против Байдена» и не обсуждал этот вопрос с представителями официального Киева.

Одновременно экс-дипломат отметил, что знает Джо Байдена на протяжении длительного времени и продолжает с уважением относиться к нему. Волкер подчеркнул, что не может представить, чтобы бывший президент занимался чем-то другим, чем отстаивал должным образом интересы Соединенных Штатов.

При этом бывший спецпредставитель США сообщил, что за последнее время, когда проходит расследование относительно импичмента президента, узнал много вещей, о которых не знал раньше. Как отметил экс-дипломат, он «не знал о существовании какой-либо связи между прекращением военной помощи для Украины и требованиями кабинета Трампа относительно расследования против Байденов.

«Никто и никогда не говорил мне об этом, и я никогда не говорил украинской стороне о существовании такой связи», - подчеркнул бывший спецпредставитель США.

Кроме того, он отметил, что не согласен с формулировкой его деятельности на посту как участника группы «трех амиго», которые обеспечивали теневой дипломатический канал кабинета Трампа относительно Украины.

«Я никогда не слышал о любом назначеним президентом Трампом или кем-то другим посла Сондленда или кого-то из нас троих в состав группы, ответственной за украинскую политику», - подчеркнул Волкер.

Напомним, временный поверенный в делах США в Украине посол Уильям Тейлор заявил, что президента Дональда Трампа больше волновало расследование против Байдена в Украине, чем вопрос поддержки Киева.
ForUm

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