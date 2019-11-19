В Запорожье проходит VI Ежегодный фестиваль «Дни православной культуры в Запорожье «ORTHODAYS.ZP».

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Запорожской епархии.

В рамках фестиваля состоялись встреча с писательницей Мирославой Бердник и празднование Дня приходского работника.

«Все мы - и духовенство, и монашествующие, и миряне, призваны свидетельствовать о Христе. На каждого из нас положены свои особые функции в соответствии с возможностями, навыками, опытом, знаниями и призванием. Наши служения различны, но Господь один и тот же. Наши действия различны, но Бог один и тот же, производящий все и во всех», - отметил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, поздравляя всех тех, кто служит в храмах епархии, не имея священного сана.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука поблагодарил храмовых работников за труды и пожелал им и дальше служить людям каждый своим даром. Он отметил огромную ответственность, которая лежит на плечах церковных работников.

Также все гости мероприятия смогли ознакомиться с выставкой, на которой приходские служители храмов города и области представили свои достижения — произведения искусства, иконы, вышивку, выпечку и пр.

«Ведь что может быть важнее в наше время быть носителями всего того доброго и светлого, что осталось еще в нашем мире? Исполняя заповеди Христа Спасителя, Церковь как богочеловеческий организм, осуществляет служение любви и милосердия к ближнему. Вся жизнь в Церкви есть непрестанное служение Богу и людям. К этому нас призывает Господь и в этом состоит основная миссия всего люда Божьего. Мы должны помогать всем тем, чьи души устали от лжи, ненависти и злобы, кто ищет умиротворения, душевной чистоты и красоты», - подчеркнул митрополит Лука.

В программе «ORTHODAYS.ZP» запланированы: рок-опера, литературный вечер, выставка домашних питомцев, кинопоказ, выставка работ участников областного конкурса детско-юношеского рисунка «Красота Божьего мира».

Фестиваль проходит на протяжении двух месяцев - ноября и декабря.

Как ранее сообщалось в СМИ, впервые Дни православной культуры «ORTHODAYS.ZP» состоялись в 2014 году. По словам организаторов, одна из задач фестиваля - помочь православным осознать, как важно для спасения общение между собой.