Новый фильм о святом казаке, последнем кошевом атамане Запорожской Сечи, канонизированном УПЦ в 2015 году, «Герой Империи. Пётр Калнышевский» представила кинокомпания «Лествица» (Днепр).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине», премьерный показ ленты состоялся в рамках ХХІ Кубанского кинофестиваля православных фильмов «Вечевой колокол», который состоялся с 11 по 15 ноября. В форуме приняли участие фильмы из Украины, Беларуси, Грузии, России и Сербии.

По словам автора фильма, директора днепровского центра православной культуры «Лествица», Заслуженного деятеля искусств Украины протоиерея Игоря Собко, идея фильма появилась во время одной из паломнических поездок с воспитанниками воскресной школы «Лествица» на Соловки, где более 25 лет провёл святой Пётр, «материал отлёживался около семи лет».

Режиссёром фильма выступила Анна Регульская. Операторы: протоиерей Игорь Собко, Марина Полякова, Тарас Иванов.

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