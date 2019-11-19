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На Волынь прибыл епископ Гайновский Павел (Польская Православная Церковь), чтобы поддержать Украинскую Православную Церковь и засвидетельствовать молитвенное единение с ней.

Фото: Владимир-Волынская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Владимир-Волынской епархии, 17 ноября иерарх Польской Православной Церкви сослужил митрополиту Владимир-Волынскому и Ковельскому Владимиру за Божественной литургией в Успенском кафедральном соборе Владимира-Волынского.

По окончании богослужения епископ Павел выразил слова благодарности и поддержки украинскому православному народу. Как отметил иерарх, «в молитве спасение получит каждый, кто идет к Богу».
ForUm

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