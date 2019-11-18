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Для психики важен не факт какой-либо жизненной проблемы, а правильное к ней отношение.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом написал в своем Телеграм-канале митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Согласно статистике, в нашей стране 1,2 миллиона жителей (это более 3% населения) страдает психическими отклонениями. Каждый год этот показатель растет. Уже сегодня Украина занимает первое место по количеству психических расстройств в Европе. И это мы говорим только об официальной статистике. Реальная ситуация с этими заболеваниями в Украине гораздо хуже. Почти два миллиона наших граждан ежегодно становятся пациентами психиатрических лечебниц», - сказал архиерей.

Владыка Лука рассказал о факторах, которые влияют на психику.

«Таких высоких показателей психических заболеваний не было даже в самые тяжелые военные и послевоенные годы. Какова причина этой страшной статистики? Как известно, факторы, которые приводят к такого рода заболеваниям, делятся на эндогенные (внутренние) и экзогенные (внешние). К эндогенным можно отнести употребление алкоголя и его сурогатов, наркотических и токсических веществ, отравления и другие. В перечне экзогенных причин особенную силу набрал фактор хронического эмоционального стресса», - отметил он.

Запорожский митрополит считает, что люди разучились быть благодарными Богу за все.

«Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своих воспоминаниях о детских и юношеских годах говорил о том, что его родители, переживая даже самые сложные периоды, никогда не унывали. Работая в поле от зари до зари, они возвращались уставшие домой, но по дороге пели народные песни. Тогда все так жили. Было голодно и холодно, но дух людей был сильным. Они умели находить радость в той жизни, которую им давал Бог. В наши дни все происходит прямо противоположным образом. Имея базовые потребности для физической жизни, человеку все время мало и хочется чего-то большего. Люди разучились быть благодарными и жить простой жизнью», - сказал архиерей.

Владыка Лука считает, что главным фактором, который разрушает психику наших граждан, являются СМИ.

«С одной стороны, через рекламу и гламурную картинку роскошной жизни они провоцируют гедонистическую похоть. С другой стороны, новостной ряд ежедневно и многократно вводит в свою многомиллионную аудиторию огромную дозу злобы и депрессии. На девяносто процентов все новости, которые получают украинцы, связаны с негативными эмоциями и впечатлениями. Этот негатив шаг за шагом расшатывает психику человека и доводит ее до пограничных состояний. Средства массовой деградации стали одним из главных ударных средств, уничтожающих психическое здоровье наших соотечественников. Создается впечатление, что делается это преднамеренно и осознанно, потому что запуганным электоратом легко манипулировать», - отметил митрополит Лука.
ForUm

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