также в разделеНовости компаний 2
Honor 9X: лучше, чем можно было ожидать 6
Как установить кондиционер дома: полезные советы 32
Как сэкономить на бытовых услугах: преимущества и недостатки разных способов 23
Внедрение современных программных решений в работу бизнеса 24
Покупка и доставка товаров eBay в Украину через посредника eBayStore 473
Как обезопасить свой дом с помощью GSM-системы 59
Детский автопарк: спортивные машинки, грузовики и танки 58
Три причины, почему интуитивный духовой шкаф SteamBake обязательно должен быть на вашей кухне 34
Пылесос для бассейна – модная штучка или необходимость? 53
Что нужно знать о редких заболеваниях легких 74
Мотосезон с КАСКО: нюансы страхования мотоциклов 31
Как выбрать бюджетный смартфон 52
Как заказать сайт и получить то, о чем мечтаете 33
Гравировка на обручальных кольцах: за и против 83
ТОП лучших страховых компаний Украины 55
VPS (VDS): сервер с оптимальными возможностями 126
Печать фото на холсте: материалы, варианты картин 51
Как выбрать 3D-фотообои с учетом их вида и тематики рисунка 57

При благоустройстве комфортной спальни потребители уделяют внимание покупке функциональной и эстетически привлекательной мебели. Не обойтись в комнате для сна и отдыха без монументального и красивого комода с разным количеством ящиков. Эти элементы меблировании различаются по габаритам, материалам изготовления, наполнению и дизайнерскому исполнению. Если вас интересуют комоды, компания предложит множество оригинальных и классических вариантов от надежных поставщиков. В компании Matrason  можно заказать Солидные мебельные конструкции из натуральной древесины. Они изысканно выглядят, оснащаются удобной и долговечной фурнитурой для продолжительной эксплуатации, дополняют дизайн интерьера роскошных и лаконичных помещений.   

Комоды из дерева: преимущества и виды

Для производства этой мебельной группы используют массив дуба, ясеня, ольхи, березы, щит бука. Комоды украшают филенками, оборудуют объемными выдвижными ящиками большой вместимости на телескопических направляющих.

Доступны светлые и темные оттенки, включая каштан, слоновую кость, белый и другие варианты. Количество ящиков — от трех до пяти и более. В некоторых моделях верхний большой выдвижной отсек удачно поделен на две изолированные части. В таких ящиках можно хранить нижнее белье, личные аксессуары, гигиенические принадлежности. Среди всех преимуществ комодов из натурального дерева выделим основные:

  • привлекательный дизайн — производители создают модификации на любой потребительский вкус, с учетом предпочтений в оформлении интерьеров, нередко дополняют мебель изящной резьбой, декоративными элементами;
  • широкий размерный ряд — внушительные габаритные и миниатюрные вариации, экономящие пространство;
  • экологическая безопасность — натуральные материалы не содержат токсичных веществ;
  • практичность и надежность в эксплуатации;
  • устойчивость к негативным воздействиям, сохранение функциональности и насыщенности цветовых оттенков на протяжении нескольких десятилетий.

Еще одно достоинство — ремонтопригодность. Мебель из натурального массива подлежит реставрации, поэтому при возникновении проблем, образовании эстетических дефектов с ними можно справиться. Комоды из дерева — конструкции эргономичные. Они позволяют размещать множество вещей, которые всегда должны быть под рукой. Ящики удобно и быстро выдвигаются, не создавая владельцам жилых помещений никаких препятствий.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
7365 грн.
6
Теги