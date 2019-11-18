При благоустройстве комфортной спальни потребители уделяют внимание покупке функциональной и эстетически привлекательной мебели. Не обойтись в комнате для сна и отдыха без монументального и красивого комода с разным количеством ящиков. Эти элементы меблировании различаются по габаритам, материалам изготовления, наполнению и дизайнерскому исполнению. Если вас интересуют комоды, компания предложит множество оригинальных и классических вариантов от надежных поставщиков. В компании Matrason можно заказать Солидные мебельные конструкции из натуральной древесины. Они изысканно выглядят, оснащаются удобной и долговечной фурнитурой для продолжительной эксплуатации, дополняют дизайн интерьера роскошных и лаконичных помещений.

Комоды из дерева: преимущества и виды

Для производства этой мебельной группы используют массив дуба, ясеня, ольхи, березы, щит бука. Комоды украшают филенками, оборудуют объемными выдвижными ящиками большой вместимости на телескопических направляющих.

Доступны светлые и темные оттенки, включая каштан, слоновую кость, белый и другие варианты. Количество ящиков — от трех до пяти и более. В некоторых моделях верхний большой выдвижной отсек удачно поделен на две изолированные части. В таких ящиках можно хранить нижнее белье, личные аксессуары, гигиенические принадлежности. Среди всех преимуществ комодов из натурального дерева выделим основные:

привлекательный дизайн — производители создают модификации на любой потребительский вкус, с учетом предпочтений в оформлении интерьеров, нередко дополняют мебель изящной резьбой, декоративными элементами;

широкий размерный ряд — внушительные габаритные и миниатюрные вариации, экономящие пространство;

экологическая безопасность — натуральные материалы не содержат токсичных веществ;

практичность и надежность в эксплуатации;

устойчивость к негативным воздействиям, сохранение функциональности и насыщенности цветовых оттенков на протяжении нескольких десятилетий.

Еще одно достоинство — ремонтопригодность. Мебель из натурального массива подлежит реставрации, поэтому при возникновении проблем, образовании эстетических дефектов с ними можно справиться. Комоды из дерева — конструкции эргономичные. Они позволяют размещать множество вещей, которые всегда должны быть под рукой. Ящики удобно и быстро выдвигаются, не создавая владельцам жилых помещений никаких препятствий.