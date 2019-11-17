Реализация результатов первого в Украине масштабного конкурса по привлечению инвесторов в сферу газодобычи на условиях соглашений о разделе продукции (СРП) откладывается на неопределенный срок. Несмотря на то, что результаты конкурса были объявлены еще в июле, до сих пор не только не заключен ни один договор, но также пока не разработаны их условия. Кроме того, одна из площадей стала предметом судебного спора: подавшая заявку на СРП на Зиньковской площади, но не признанная по ней победителем компания «Укрнефтебурение», которой владеют Игорь Коломойский, Виталий Хомутынник и Павел Фукс, добилась в суде отмены пункта конкурсных условий, которым разрешается участие в конкурсе новосозданных юридических структур (SPE), основанных материнскими компаниями. Кабмин и Министерство энергетики и окружающей среды уже обжаловали решение в апелляционном суде. Если в результате судебных разбирательств пункт конкурсных условий все же будет отменен, возникнет опасный прецедент, который позволит при желании пересмотреть решения о победителях на остальных восьми участках, что отодвинет реализацию СРП на неопределенный срок, но главное, напугает и снизит градус интереса к Украине иностранных инвесторов, которые заходят в подобные проекты только через выделенные из материнских компаний структуры, говорят 112.ua участники рынка.

Победители определены, но дальше стоп

1 июля Межведомственная комиссия по организации подписания и выполнения соглашений о распределении продукции утвердила победителей конкурса на разработку девяти нефтегазоносных площадей. Победителями самого масштабного в истории Украины конкурса привлечения инвесторов на основании СРП были выбраны семь заявок: «Укргаздобыча» - по двум лотам самостоятельно (Бузовская, Берестянская) и еще по двум в партнерстве с канадской Vermilion Energy (Балаклейская, Иванковская), ТОВ «Юкрейн Энерджи», за которой стоит американская Aspect Energy (Варвинская), "Укрнефтебурение» (Русановская), Geo Alliance (Софиевская), ООО «Велл Ко» нефтедобытчика «Захиднадрасервис» (Угневская), «Ойл энд гез оверсиз трединг Би.Ви.» и ООО «Нафтогазэксплуатация» ДТЭКа (Зиньковская). Занимавший в то время пост исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах (сейчас глава Госгеонедр) сообщил, что с момента заключения соглашения с правительством нефтегазовые компании будут обязаны в течение 5 лет инвестировать более 430 млн долларов в проведение сейсмических работ (в частности 3D на площади 3700 кв. км) и пробурить 39 разведочных скважин, параллельно работая над восстановлением законсервированных объектов для скорейшего получения газа.

В интервью 112.ua Опимах подчеркивал, что главное значение конкурса – возможность увеличить объемы газодобычи в Украине и довести их до 30 млрд куб. м в 2025 году. Как известно, в 2018 году государственные и частные компании в Украине уже смогли выйти на порядка 21 млрд куб. м газа собственной добычи.

Впрочем, нынче все выглядит уже далеко не так оптимистично. Не только ни один договор с победителями конкурса до сих пор не заключен, но также до сих пор даже не разработаны их условия. «В правительстве до сих пор не назначен ответственный за процесс заключения договоров о разделе продукции с победителями конкурса. Новая межведомственная комиссия до сих пор не создана. Мы подали свои предложения по соглашению, но процесс до сих пор не двигается», - рассказал 112.ua вице-президент американского фонда Sigma Bleyzer в Украине Вадим Бодаев (совместно с компанией Aspect Energy признаны победителями на Варвинской площади). Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции Константин Чижик 20 октября на круглом столе «Перспективы подписания соглашений о разделе продукции и их выполнения» в Верховной Раде сообщил, что на сегодняшний день в профильном Министерстве только два человека занимаются вопросами СРП на газовых площадях, и их загрузка работой огромна. Он затруднился назвать точные сроки заключения соглашений с победителями конкурса.

«Как только к нам зашли все документы, мы сразу направили их на согласование в соответствующие ЦОИВ (центральные органы исполнительной власти). В настоящее время все документы им переданы. В предусмотренные сроки будут предоставлены свои предложения и комментарии. Мы понимаем, что такое СРП, сколько там технических деталей и информации, но пока в министерстве есть только два человека, занимающихся этим вопросом. Мы со своей стороны усиливаем свои кадровые ресурсы. Надеюсь, выйдем (на подписание соглашений) в соответствующие установленные законом сроки», — сказал Чижик.

Роман Опимах в ходе круглого стола отметил, что проблематичными также являются сроки для проведения оценки влияния проектов по добыче углеводородов на окружающую среду и получения согласования от областных советов. «Что касается законодательства: в течение трех месяцев должно состояться как проведение за средства государства девяти оценок влияния на окружающую среду (касается площади в 11 тыс. кв. км), так и получение согласования от облсоветов этих проектов. Достаточно сжатые сроки. Проекты являются сложными — 3 тыс. стр. Кроме того, всем нам известна история сотрудничества с облсоветами, она была достаточно негативной, особенно с некоторыми из них», — сказал Опимах.

Коломойский и партнеры тормозят процесс в судах

Ситуация дополнительно осложняется судебной тяжбой, которую затеяла признанная победителем на Русановской площади, но проигравшая на Зиньковской компания Игоря Коломойского, Виктора Хомутынника и Павла Фукса «Укрнефтебурение».

В начале октября компания добилась решения Окружного административного суда Киева (обнародовано 7 октября), который удовлетворил иск «Укрнефтебурения» к Кабмину, Министерству энергетики и окружающей среды, Межведомственной комиссии по организации заключения и исполнения соглашений о разделе продукции, постановив признать противоправным и отменить пункт условий конкурса на заключение СРП на Зиньковской площади, в котором говорится, что участником конкурса «может выступать юридическое лицо, которое специально создано для участия в конкурсе», основанное материнской компанией (гарантом) имеющее опыт, технические, финансовые и другие характеристики, которые позволяют ему обеспечить исполнение обязательств финансового, технического, природоохранного и другого характера в СРП.

«В условиях конкурса четко было прописано, что в нем может принимать участие новосозданная компания (SPE), основатели которой должны иметь опыт в сфере газодобычи. Если выяснится, что победитель зашел компанией, основателями которой были зарегистрированные в офшорах фирмы, то шансов у него на выигрыш нет. Но если зашел компанией, которая основана фирмой, имеющей опыт, то шансов на выигрыш в этом деле у «Укрнефтебурения» нет», - сказал 112.ua собственник крупнейшего добытчика газа в Западной Украине «Захиднадрасервис» Зиновий Козицкий. Он уточнил, что его компания участвовала в конкурсе СРП также с новосозданной структурой.

Примечательно, что на основании отмены пункта конкурсных условий суд обязал отменить решение о признании победителем конкурса в границах площади Зиньковская компании «Ойл Енд Гез Оверсиз Трейдинг БиВи» (Oil&Gas overseas trading B.V., основана ДТЭК) и обязал Кабмин повторно рассмотреть результаты конкурса. В настоящее время по этому судебному решению направлена апелляция: дата заседания в рамках процесса пока не известна.

«Выходить на конкурсы СРП со специально созданной для проекта компанией (SPE) - это общепринятая международная нефтегазовая практика. Для правительства Украины как партнера компании она никаких проблем не создает ни с точки зрения налогообложения, ни с точки зрения управления. Таким образом, компании минимизируют риски, оптимизируют процесс управления», - сказал 112.ua юрист Владимир Игнащенко. Он был секретарем Межведомственной комиссии по исполнению гарантийных инвестиционных обязательств компаний и участвовал в подготовке соглашений по разделу продукции на Олесской и Юзовской площадях с компаниями Chevron и Shell. «У СП, которое создал Chevron, был даже не наполнен уставный фонд. Но была гарантия материнской компании и возможность сделать это в любой момент», - отметил Игнащенко. Юрист подчеркнул, что инвесторы работают через SPE и в других странах, и запрет в Украине на подобную практику отпугнет их: "Нужно бороться за инвестора. Если они в 199 странах так работают, а в одной не будут, они никогда сюда не придут".

Отмена практики SPE – опасна: иностранные инвесторы, которые следят за процессами в Украине, обеспокоены, а действия, которые пугают внешнего или внутреннего инвестора, вообще лучше не предпринимать, предупреждают участники рынка. По их словам, практика использования специально созданных компаний для участия в СРП связана с тем, что подобные проекты часто сопряжены с риском не обнаружить крупных запасов углеводородов. В этом случае, результаты работы отдельно выделенной структуры не окажут серьезного влияния на котировки акций, кредитный рейтинг компании: «К тому же отдельно созданной под проект компанией с ее отдельно выделенным бюджетом, намного легче управлять».

Стоит отметить, что с SPE в конкурсе участвовали большинство компаний. «Захиднадрасервис» - ООО "ВЕЛЛ КО», Sigma Bleyzer и Aspect Energy - Ukrainian Energy LLC, Vermilion Ukraine Exploration B.V., ООО «ГеоАльянс Партнерство» - Geo Alliance Partnership B.V., а также ДТЭК в лице Oil&Gas Overseas Trading B.V. и «Нефтегазэксплуатация»). SPE в Украине создавали международные компании, такие как Shell, Exxon Mobil, Nafta.

Иностранные инвесторы вновь получили негативный сигнал

Если решение об отмене разрешения участвовать в конкурсах с SPE отменить не удастся, возникнет серьезный и опасный прецедент, считает Игнащенко: «Есть риск прецедента. Не стоит забывать, что такой мощный игрок как «Укргаздобыча» (участвовала без SPE) подала заявки на все выставленные на конкурс участки. Я понимаю, что они не станут оспаривать результаты конкурса, но если пункт об отмене SPE сохранится, прецедент будет, и теоретически они могут им воспользоваться. Тогда об иностранных инвесторах в области газодобычи в Украине можно будет забыть».

Директор по вопросам информации и работы с членами организации «Американско-украинский деловой совет» Михаил Даценко отметил важность изменений в украинском законодательстве, которые позволяли бы рассматривать спорные по СРП в Украине вопросы в международном арбитраже: «Мы очень удивились этому обращению в суд, и это после того, как и мы, и другие организации проводили конференции, круглые столы, на которых все абсолютно сказали, что все было прозрачно, честно, нет никаких вопросов, и тут проходит месяц, и оказывается, у кого-то есть вопросы. Такие вещи логично было бы оспаривать сразу же после объявления результатов конкурса. И вот почему в контексте СРП актуальна возможность рассмотрения спорных вопросов в международном арбитраже, именно потому что в Украине верховенство право… понимаете, в каком состоянии. Судебная реформа не завершена, суды выносят порой удивительные решения».

Самое опасное, что подобными судебными решениями, а также затягивая с реализациями соглашений, Украина подает иностранным инвесторам, которых в области украинской газодобычи и так можно счесть по пальцам, очередной негативный сигнал. При этом конкуренция за привлечение инвестиций, особенно иностранных, во всем мире огромная. И только страны, которые могут привлечь их, получают результаты и динамичный рост экономики.

Елена Голубева, 112.ua