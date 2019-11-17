Вечером в субботу, 16 ноября, на трассе Киев-Одесса водитель внедорожника на большой скорости насмерть сбил двух мужчин.

Об этом сообщила одесская полиция.

Правоохранители установили, что 39-летний водитель внедорожника ехал на высокой скорости, не справился с управлением и наехал на двух мужчин — водителя и пассажира грузовика, когда они меняли колесо на своем авто в крайней левой полосе.

В результате наезда 52-летний и 41-летний мужчины погибли на месте.

Следователи открыли дело по статье 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.