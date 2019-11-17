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Южная Корея и США отложили совместные учения Vigilant Ace, запланированные на конец ноября.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Главы американского и южнокорейского оборонных ведомств Марк Эспер и Сон Ён Му объявили об этом решении в Бангкоке на полях совещания министров обороны стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Перенос сроков учений союзники объяснили намерением продолжить дипломатический процесс с Северной Кореей. Новая дата пока не назначена.

Эспер призвал КНДР в ответ вернуться к столу переговоров без каких-либо предварительных условий.

При этом глава Пентагона отметил, что будущие решения могут быть скорректированы «в соответствии с нуждами дипломатии».

Еще в пятницу, когда Эспер проводил консультации с южнокорейскими властями, о переносе учений не было сказано ни слова. Также на этой неделе он заявлял, что США будут наращивать боеготовность на Корейском полуострове ради дипломатии.
ForUm

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