также в разделеСтолица
На Северном мосту в Киеве ограничат движение 11
До апреля на 10 станциях киевского метро запустят 4G 15
«Минер» киевского метро получил 6 лет тюрьмы 15
Чиновника КГГА будут судить за $2 тысячи взятки 17
СМИ сообщают о смерти женщины на митинге под ОП 41
Киевский суд вынес первый приговор за домашнее насилие 33
В Киеве появился проспект Любомира Гузара 36
В Киеве мужчина стрелял в сотрудников банка, которые пришли к нему домой 47
Около 3 тысяч домов в Киеве – устаревшие 26
Избиение ветерана АТО и его жены: суд арестовал сына супругов и его друга 31
Найдены родители 3-летнего мальчика, недавно обнаруженного в Киеве 174
Полиция усилила охрану правительственного квартала 30
Кличко: Не «нарыли» на меня, взялись за подчиненных 53
В Киеве появилась улица Амины Окуевой и Андрея Кизило 69
В Киеве из «травмата» обстреляли мужчину 14
Без попрошаек, музыкантов и агитаторов: Киевсовет принял новые правила метро 143
В Киеве мужчина пытался сжечь себя в зале игровых автоматов 33
Нафтогаз добился ареста счетов компании Газпрома в Японии 43

Житель Львовской области заказал убийство адвоката из-за корыстных мотивов.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В начале октября правоохранителям поступила информация о подготовке заказного убийства и поиске киллера для ликвидации жертвы. Затем было установлено лицо будущей жертвы, организатора преступления и непосредственно исполнителя.

Заказчик, преследуя корыстные мотивы, подыскал исполнителя преступления и пообещал заплатить за убийство руководителя адвокатского бюро 7 тысяч долларов США.

Смерть адвоката давала возможность фигуранту завладеть его имуществом.

Операция по предупреждению заказного убийства и задержания его организатора проходила под контролем правоохранителей — от начала проведения переговоров между организатором и исполнителем, инициирование убийства до задержания фигурантов.

Правоохранители задокументировали факт передачи части средств, а именно 1200 долларов на так называемые текущие расходы и приобретение оружия.

Во время передачи денег организатор предоставил киллеру фото и необходимые данные о потенциальной жертве. Кроме того, установлено, что организатор убийства имеет дружеские отношения с бывшей женой потерпевшего. Ее причастность к преступлению будет проверяться в рамках досудебного расследования.

13 ноября правоохранители провели инсценировку убийства. Организатор получил фото с места убийства как доказательство выполненной «задача». А в четверг, 14 ноября его задержали во время передачи исполнителю части от обещанного вознаграждения — 49 000 гривен.

Фигуранта задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги