Житель Львовской области заказал убийство адвоката из-за корыстных мотивов.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В начале октября правоохранителям поступила информация о подготовке заказного убийства и поиске киллера для ликвидации жертвы. Затем было установлено лицо будущей жертвы, организатора преступления и непосредственно исполнителя.

Заказчик, преследуя корыстные мотивы, подыскал исполнителя преступления и пообещал заплатить за убийство руководителя адвокатского бюро 7 тысяч долларов США.

Смерть адвоката давала возможность фигуранту завладеть его имуществом.

Операция по предупреждению заказного убийства и задержания его организатора проходила под контролем правоохранителей — от начала проведения переговоров между организатором и исполнителем, инициирование убийства до задержания фигурантов.

Правоохранители задокументировали факт передачи части средств, а именно 1200 долларов на так называемые текущие расходы и приобретение оружия.

Во время передачи денег организатор предоставил киллеру фото и необходимые данные о потенциальной жертве. Кроме того, установлено, что организатор убийства имеет дружеские отношения с бывшей женой потерпевшего. Ее причастность к преступлению будет проверяться в рамках досудебного расследования.

13 ноября правоохранители провели инсценировку убийства. Организатор получил фото с места убийства как доказательство выполненной «задача». А в четверг, 14 ноября его задержали во время передачи исполнителю части от обещанного вознаграждения — 49 000 гривен.

Фигуранта задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины