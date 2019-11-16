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18 ноября, в понедельник, на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтом асфальтового покрытия моста.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

В КГГА отмечают, что работы выполняются поэтапно, минимизируя ограничение движения. В понедельник коммунальщики будут работать в направлении Троещины.

«Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы планируется сделать до вечерних часов пик. Во время работ движение будет частично ограничено», — говорится в сообщении.
ForUm

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