18 ноября, в понедельник, на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтом асфальтового покрытия моста.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
В КГГА отмечают, что работы выполняются поэтапно, минимизируя ограничение движения. В понедельник коммунальщики будут работать в направлении Троещины.
«Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы планируется сделать до вечерних часов пик. Во время работ движение будет частично ограничено», — говорится в сообщении.
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