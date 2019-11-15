Комитет Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений отклонил поправку религиозного сообщества к закопроекту 0931.

Фото: Kompravlud.rada.gov.ua

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Институт религиозной свободы.

«В заседании Комитета приняли участие представители Православной Церкви Украины, Украинской Православной Церкви, Украинской Греко-Католической Церкви и протестантских церквей. Позицию ВСЦиРО членам Комитета представил председатель юридического отдела УПЦ Александр Бахов», - сообщили на сайте Института.

Как сообщалось ранее, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций предложил Комитету при подготовке законопроекта ко второму чтению дополнить его оговоркой следующего содержания: «Не являются дискриминацией действие или бездействие лица и/или группы лиц при реализации своих прав на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, свободу мировоззрения и вероисповедания».

По мнению Совета Церквей «не должны считаться дискриминацией ситуации, когда появляются возражения на основании религиозных убеждений и свободы совести, руководствуясь которыми врач-гинеколог и акушер отказывается делать аборты, эвтаназию или операцию по изменению пола; чиновник отказывается оформлять однополые браки; предприниматель отказывается производить продукцию с лозунгами, пропагандирующих аморальные идеи, которые противоречат его совести; а религиозные деятели на основании Священного Писания публично проповедуют о грехе гомосексуализма ведут публичную дискуссию, аргументируя в пользу конституционной нормы о брачном союзе только для одного мужчины и одной женщины».

Председатель Подкомитета по вопросам гендерного равенства и недискриминации Нелли Яковлева заявила, что предложенные религиозным сообществом поправки «полностью разбалансируют законопроект», а потому должны быть отклонены. По ее мнению, «эта правка противоречит европейскому законодательству», поскольку Европейская Конвенция по правам человека запрещает все виды дискриминации без каких-либо исключений.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова также выступила против поправок к законопроекту, направленных на защиту свободы совести и свободы слова.

Некоторые исключения относительно запрета дискриминации Комитет оставил в законопроекте.

«Не считаются дискриминацией ситуации, в которых ограничения или привилегии в признании, реализации или использовании правами лицами и/или группами лиц по их определенным признакам преследуют правомерную, объективно обоснованную цель, способы достижения которой являются надлежащими и необходимыми, а также:

осуществления позитивных действий;

применения мер разумного приспособления с целью обеспечения потребностей лиц с инвалидностью;

осуществление мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнической, культурной, религиозной или языковой самобытности национальных меньшинств и коренных народов;

установление особых требований в отношении определенных признаков в сфере трудовых отношений в случаях, когда такие признаки в соответствии с особенностями трудовой деятельности или условий, в которых такая деятельность осуществляется, составляют определяющее профессиональное требование, правомерно и объективно обоснованное;

установление религиозными организациями особых требований в отношении религиозных убеждений, пола в сферах отправления культа (деятельности, непосредственно связанной с богослужением, религиозными обрядами и церемониями), а также религиозным образованием или религиозным воспитанием».

По мнению специалистов Института религиозной свободы, если Верховная Рада примет законопроект № 0931 без поправок, подготовленных религиозной общественностью, то законодательство по противодействию дискриминации может стать инструментом для ограничения свободы совести и свободы слова в Украине.

«Такие ситуации не являются новыми для стран ЕС, где суды все чаще становятся на защиту свободы совести и самовыражения по делам о дискриминации. В частности, 10 октября 2018 Верховный суд Великобритании решил, что отказ пекарни Ashers Baking Company в Северной Ирландии изготовить торт с лозунгом в поддержку однополых браков не является дискриминацией, а вопросом свободы совести», - отметили в Институте религиозной свободы.

Случаи ограничения свободы слова на основании законодательства о противодействии дискриминации уже имели место и в Украине. В марте 2018 Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обнародовал открытое обращение к Президенту Украины о недопустимости ограничения права граждан на свободу слова. Тогда причиной возмущения стало удаление петиции, направленной на защиту семейных ценностей, с Официального интернет-представительства Президента Украины по просьбе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.