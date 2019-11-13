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На Волыни паломница в 92 года в одиночку отправилась в паломнический ход в Почаев, присоединившись к верующим, которые добирались до лавры пешком.

Фото: Visnyk.lutsk.ua

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на луцкое издание «Вестник», Анна Сухецкая из Волынской области преодолела более 200 километров, чтобы поклониться святыням Почаевской лавры.

«Никого не спрашивая, поехала в Ковель и примкнула к верующим, которые уже из этого города целых семь дней пешком добирались до Почаева. Не натерла не одного мозоля, потому что положила в обувь крапиву. Трижды побывала в паломническом ходе в Почаев. Дети даже не сдерживали свою старенькую маму», - рассказывают родственники.

В 97-летнем возрасте Анна Павловна каждый праздник и воскресенье преодолевает километр пешком, чтобы попасть на богослужение.

Церковная жизнь для Анны Сухецкой продолжается несмотря ни на что.

«В церковном хоре она пела до 90 лет, а когда в Городнем построили монастырь, просилась в хор и к монахиням. Даже этим летом два месяца жила в монашеской обители - и все для того, чтобы не пропустить ни одной службы», - отметила дочь Анны Павловны.

Просмотру телевизора Анна Сухецкая предпочитает молитву в своей комнате с семейными образами.

«Я без церкви есть не хочу. Нужно, дети, верить в Бога и благодарить Его за все», - говорит верующая.
ForUm

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