также в разделеНовости компаний 2
Как сэкономить на бытовых услугах: преимущества и недостатки разных способов 21
Внедрение современных программных решений в работу бизнеса 22
Покупка и доставка товаров eBay в Украину через посредника eBayStore 377
Как обезопасить свой дом с помощью GSM-системы 56
Детский автопарк: спортивные машинки, грузовики и танки 58
Три причины, почему интуитивный духовой шкаф SteamBake обязательно должен быть на вашей кухне 32
Пылесос для бассейна – модная штучка или необходимость? 53
Что нужно знать о редких заболеваниях легких 73
Мотосезон с КАСКО: нюансы страхования мотоциклов 30
Как выбрать бюджетный смартфон 52
Как заказать сайт и получить то, о чем мечтаете 33
Гравировка на обручальных кольцах: за и против 83
ТОП лучших страховых компаний Украины 55
VPS (VDS): сервер с оптимальными возможностями 125
Печать фото на холсте: материалы, варианты картин 51
Как выбрать 3D-фотообои с учетом их вида и тематики рисунка 57
Стоматология в Киеве: цена лечения зубов на www.lumident.kiev.ua 711
Как открыть свое дело: 7 шагов к успеху 81

Климатическая техника стала незаменимым помощником в создании комфортного микроклимата в доме. От правильной установки девайса зависит продолжительность и надежность его работы. Именно поэтому монтаж кондиционера нужно производить по всем правилами с учетом особенностей планировки. Читайте полезные советы по установке устройств, в нашем материале.

Основной алгоритм установки кондиционера

В набор любой климатической сплит-системы входит два блока:

  • Внутренний — для установки в помещении. 
  • Внешний — выводится на улицу, закрепляясь на наружной стене. 

Для того, чтобы провести монтаж кондиционера, необходимо выполнить следующий алгоритм действий:

  • Подготовьтесь к монтажным работам, закупив все необходимое. 
  • Выберите месторасположение внешнего блока. Проделайте отверстие в стене для шланга конденсата. Учтите, что трубку следует разместить немного под наклоном.
  • Зафиксируйте на наружной стене дома кронштейны для внешнего блока. 
  • Для соединения двух блоков протяните магистраль, заполненную фреоном. 
  • Закрепите внутреннюю часть в комнате. 
  • Подключите всю необходимую проводку к электросети. 
  • Изолируйте медные трубки, соединяющие внутренний и наружный блоки.
  • Установите помпу для вакуумирования трубы с фреоном. Это уменьшит нагрузку на кондиционер и удалит излишний воздух.
  • Заполните магистраль хладагентом и установите дренажную систему.
  • Запустите кондиционер и проверьте исправность работы сплит-системы.

Полезные советы по установке кондиционера

  • Выбрав необходимый вам дизайн, производителя и элемент управления сплит-системой, не забывайте о таких полезных советах:
  • Чтобы быть уверенным в качественном результате — доверьте установку кондиционера профессионалам. 
  • Для покупки крепежей, комплектующих и материалов выбирайте специализированный интернет магазин кондиционеров. Так вы подберете все необходимое для вашей модели с учетом конструкторских особенностей. Это значительно продлит срок службы устройства. 
  • Перед покупкой ознакомьтесь с отзывами в интернете людей, которые уже покупали такую же сплит-систему. Так вы узнаете, какие в оборудования плюсы и минусы, а также нюансы, о которых может не рассказать консультант. 
  • При возможности, устанавливайте девайс до отделочных работ. Это позволит спрятать коммуникации в стену и обойдется намного дешевле, чем монтаж в готовом дизайне. 
  • Выбирая модель, обратите внимание на ее мощность — от этого зависит возможность устройства поддерживать комфортный микроклимат в помещении. 
  • Тщательно обдумайте месторасположение внешнего модуля. Лучше всего, если к нему будет легкий доступ для технического обслуживания и чистки. 
  • Внутреннему блоку важно обеспечить хороший воздушный поток без препятствий в радиусе двух метров. 
  • Не закрывайте шторами или жалюзями кондиционеры оконного типа — это снизит производительность. 
  • В мобильных сплит-системах учтите объем отделения для конденсата. Чем он меньше, тем чаще придется сливать жидкость. 

Подойдите к вопросу установки кондиционера с особым вниманием, подобрав оптимальную мощность и тип для вашего помещения. Пользуясь нашими советами, вы избавитесь от непредвиденных проблем и продлите срок эксплуатации устройства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2829 грн.
15
Теги