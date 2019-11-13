Климатическая техника стала незаменимым помощником в создании комфортного микроклимата в доме. От правильной установки девайса зависит продолжительность и надежность его работы. Именно поэтому монтаж кондиционера нужно производить по всем правилами с учетом особенностей планировки. Читайте полезные советы по установке устройств, в нашем материале.
Основной алгоритм установки кондиционера
В набор любой климатической сплит-системы входит два блока:
- Внутренний — для установки в помещении.
- Внешний — выводится на улицу, закрепляясь на наружной стене.
Для того, чтобы провести монтаж кондиционера, необходимо выполнить следующий алгоритм действий:
- Подготовьтесь к монтажным работам, закупив все необходимое.
- Выберите месторасположение внешнего блока. Проделайте отверстие в стене для шланга конденсата. Учтите, что трубку следует разместить немного под наклоном.
- Зафиксируйте на наружной стене дома кронштейны для внешнего блока.
- Для соединения двух блоков протяните магистраль, заполненную фреоном.
- Закрепите внутреннюю часть в комнате.
- Подключите всю необходимую проводку к электросети.
- Изолируйте медные трубки, соединяющие внутренний и наружный блоки.
- Установите помпу для вакуумирования трубы с фреоном. Это уменьшит нагрузку на кондиционер и удалит излишний воздух.
- Заполните магистраль хладагентом и установите дренажную систему.
- Запустите кондиционер и проверьте исправность работы сплит-системы.
Полезные советы по установке кондиционера
- Выбрав необходимый вам дизайн, производителя и элемент управления сплит-системой, не забывайте о таких полезных советах:
- Чтобы быть уверенным в качественном результате — доверьте установку кондиционера профессионалам.
- Для покупки крепежей, комплектующих и материалов выбирайте специализированный интернет магазин кондиционеров. Так вы подберете все необходимое для вашей модели с учетом конструкторских особенностей. Это значительно продлит срок службы устройства.
- Перед покупкой ознакомьтесь с отзывами в интернете людей, которые уже покупали такую же сплит-систему. Так вы узнаете, какие в оборудования плюсы и минусы, а также нюансы, о которых может не рассказать консультант.
- При возможности, устанавливайте девайс до отделочных работ. Это позволит спрятать коммуникации в стену и обойдется намного дешевле, чем монтаж в готовом дизайне.
- Выбирая модель, обратите внимание на ее мощность — от этого зависит возможность устройства поддерживать комфортный микроклимат в помещении.
- Тщательно обдумайте месторасположение внешнего модуля. Лучше всего, если к нему будет легкий доступ для технического обслуживания и чистки.
- Внутреннему блоку важно обеспечить хороший воздушный поток без препятствий в радиусе двух метров.
- Не закрывайте шторами или жалюзями кондиционеры оконного типа — это снизит производительность.
- В мобильных сплит-системах учтите объем отделения для конденсата. Чем он меньше, тем чаще придется сливать жидкость.
Подойдите к вопросу установки кондиционера с особым вниманием, подобрав оптимальную мощность и тип для вашего помещения. Пользуясь нашими советами, вы избавитесь от непредвиденных проблем и продлите срок эксплуатации устройства.
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