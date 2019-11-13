также в разделеРелигия
Паломница в 92 года отправилась в крестный ход в Почаевскую лавру 6
Из-за скуки человек способен убить – форум священников УПЦ 7
В Анталии РПЦ основала православное сообщество для русскоязычных верующих 30
В Запорожье прихожане УПЦ пожертвовали 170 тыс грн на аппарат для лечения детей 16
Патриарх Кирилл считает, что верующих УПЦ сплотил авторитет Митрополита Онуфрия 41
Предстоятель УПЦ рассказал, где найти примеры надёжных семейных отношений 28
Греческий священник считает, что Епифания нельзя называть мирянином, потому что он – вне Церкви 12
В Греции православные написали открытое письмо архиереям, выступив против признания ПЦУ 17
В УПЦ назвали эффективные способы формирования крепкой общины 8
Главу Элладской Церкви призвали представить канонические обоснования признания ПЦУ 40
В Черниговской области ограбили и осквернили храм УПЦ 23
В Херсоне крестным ходом почтили память преподобной Евтропии Херсонской 21
В Церкви рассказали, как радикальные силы могут усилить давление на Президента в «церковном вопросе» 21
Александрийский Патриарх, вопреки просьбе духовенства, помянул Епифания на Богослужении на Кипре 43
В Винницкой, Одесской, Хмельницкой и Черновицкой областях освящены новые храмы УПЦ 27
На Винничине помолятся за жертв политических репрессий 12
В УПЦ объяснили, почему Патриарх Варфоломей не хочет нести личную ответственность за признание ПЦУ 29
В Киеве более 300 священников УПЦ собрались поделиться опытом организации жизни общин 23

В 500 метрах от Свято-Успенской Святогорской обители хотят незаконно построить спортивный комплекс со стадионом вместимостью 5 тыс зрителей.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Святогорской лавры, об этом рассказал наместник монастыря митрополит Святогорский, обращаясь к прихожанам и паломникам обители.

«Лавра - место древнее, святое, намоленное. Как драгоценный камень имеет свою оправу, так и древние памятники архитектуры и наши святыни должны иметь вокруг себя соответствующую местность, которая бы подчёркивала их красоту», - отметил митрополит Арсений.

По словам владыки, под новый проект были переданы 17 га земли, в том числе заливные луга с внесёнными в Красную книгу Украины травами и роща реликтовых 500-600-летних дубов. Эти земли входят в состав Национального природного парка «Святые горы» и могут быть отведены под строительство только после соответствующего решения Кабинета министров Украины.

Территория для предполагаемого строительства комплекса спортивных сооружений, по словам митрополита Арсения, была выделена без ведома Кабмина во времена предыдущей власти.

«Лавра - не какой-то бутафорный памятник архитектуры, построенный для съемок кинофильмов, это монашеская обитель с особым укладом, куда пришли проводить жизнь в отрешении от мира люди, чтобы вымаливать и свои души, и души всех, кто посещает обитель», - подчеркнул владыка Арсений.

Кроме того, строительство комплекса предполагает забивание в почву свай напротив Святой скалы, которая долгое время была в аварийном состоянии. На ней стоит старинный Никольский храм (XVII век), являющийся памятником архитектуры Украины.

Наместник Святогорской лавры отметил, что братия монастыря выступает за развитие Святогорска и инициировал открытие спорткомплекса для местных школьников.

В любом случае, как подчеркнул наместник Лавры, для подобных архитектурных объектов нужно выбирать места, не соседствующие с древним монастырём.

«Мы хотим, чтобы Лавра оставалась тихой обителью для многих сотен и тысяч людей, для которых она дорога как святое место, как духовный центр, как дом Божией Матери», - сказал митрополит Арсений.

На сайте интернет-представительства Президента Украины опубликована петиция против строительства в Святогорске спортивного комплекса.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги