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В киевском мужском монастыре Свято-Покровская Голосеевская пустынь более 300 священников Украинской Православной Церкви сегодня прибыли на форум «Приход как община: роль священника в приходе».

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, священники будут обмениваться мнениями и идеями по активизации и развитию приходской жизни в городе.

Участники мероприятия обсудят роль и задачи священника в организации жизни прихода и привлечении мирян к жизни религиозной общины.

На форуме к духовенству обратиться управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Архиепископ Феодосий (Снигирев) расскажет о проблемных аспектах современного пастырства: взаимоотношения священнослужителей, исповедь священников, иерархические награды.

Доктор философских наук, доцент, преподаватель Харьковского национального университета имени В. Каразина Александр Филоненко расскажет о приходе глазами мирян и о том, что верующие ожидают от настоятеля.

Замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич поделится опытом привлечения мирян к участию в приходской жизни.

Протоиерей Всеволод Рыбчинский расскажет об авторитете священника, как залоге сплоченности прихода.

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