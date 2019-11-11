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Высший антикоррупционный суд Украины огласил обвинительный акт бывшему заместителю начальника департамента – начальнику управления по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрию Сусу, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

На заседании выступили со вступительными речами прокурор и адвокат.

Кроме того суд определил порядок и объем исследования доказательств по делу. После чего был объявлен перерыв до 10:00 13 декабря.

Высший антикоррупционный суд Украины огласил обвинительный акт бывшему заместителю начальника департамента – начальнику управления по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрию Сусу, пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

На заседании выступили со вступительными речами прокурор и адвокат.

Кроме того суд определил порядок и объем исследования доказательств по делу. После чего был объявлен перерыв до 10:00 13 декабря.

Напомним, 25 июля 2017 детективы НАБУ под процессуальном руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали Дмитрия Суса на территории международного аэропорта «Борисполь».

26 июля 2017 года ему сообщили о подозрении, и 27 июля экс-чиновнику ГПУ суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца.

16 января Соломенский районный суд Киева изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на залог 1,76 млн гривен. Сус по постановлению суда раньше срока вышел из Лукьяновского СИЗО.

Суса подозревают в завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, завладение и растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного повторно; предоставление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом Украины «О предотвращении коррупции» (ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ст.366-1 УК).

 
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