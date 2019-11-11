В Украине последние годы активно происходит модернизация тепловых систем. В идеале это должно привести к значительной экономии энергоресурсов. На практике «благодаря» различным схемам коррупции все происходит с точностью наоборот.

Для того, чтобы понять, как работает данная технология, стоит начать с того, что под те или иные программы энергосбережения в Украине выделяют средства наши международные партнеры. Речь идет о десятках, а иногда и сотнях миллионов долларов. Далее проводятся тендеры, после чего начинаются работы. И вот тут возникают серьезные проблемы: дело в том, что честность и открытость тендеров в Украине до сих пор вызывают вопросы.

Одним из наиболее успешных «схемщиков» по оприходованию иностранных «энергосберегающих грантов» является некий Анатолий Григорьевич Даниленко – гендиректор корпорации «Теплоэнерго», в которую входят 5 компаний – «Центр водоочистки», «Инженерный сервис», «Завод энергетического оборудования «ДАН», «Инженерный центр Теплоснабжение» и «Запад-Теплоэнерго».

На бумаге – все красиво: есть инженеры, есть завод, производящий тепловые пункты, электросиловые щиты и насосное оборудование, есть установщики. На практике к компаниям Даниленко возникает немало вопросов.

В Интернете можно прочесть немало откликов и оценок деятельности «Теплоэнерго» от сотрудников данной корпорации. Приведем лишь некоторые из них. «Задолженность по зарплате три-четыре месяца, Иногда кидают как собаке палку по 300-500 гривень. Зато великий шеф по заграницам катается», - пишут сотрудники.

«Если вы ищите работу в корпорации «УкрТеплоЭнерго», то у Вас есть шансы не просто не получить заработную плату, но и понизить свою самооценку как специалиста и человека. Деньги вы будете выпрашивать как милостыню, при этом Вам её будут не давать, рассказывая какие хорошие специалисты работали до Вас – но это в лучшем случае», - утверждают сотрудники в холдинге.

При этом Даниленко и Ко перепадают весьма «вкусные» тендеры. К примеру, в 2011 году Главное управление энергетики, энергоэффективности и энергосбережения Киевской горгосадминистрации по результатам тендера заключило соглашение с ООО «Завод энергетического оборудования «ДАН» по реконструкции центральных тепловых пунктов на сумму 36 миллионов 260 тысяч грн. Фактически речь идет об оборудовании 10% всех теплопунктов столицы.

Интересно, что при этом Даниленко использует схему, позволяющую фактически заключать «вечный договор»: бизнесмен, забывающий выплачивать свои сотрудникам зарплаты, вместе с тендером подмахивает властям и договор авторского надзора. Как работает данная схема? Допустим, есть объект, где уже «поработал» Даниленко, установивший там свою аппаратуру. Но проходит время и оказывается, что объект нужно доработать. При этом по договоренности с чиновниками он штампует проекты и тендерную техническую документацию, изначально вставляя в нее заведомо малое количество пластин в теплообменнике. Фокус состоит в том, что дополнительные запчасти в оборудование можно докупить только в его компании. Даниленко выходит на руководителей фирм-победительниц тендеров по производству модулей, предлагая по завышенной цене выполнить сборку модулей на своем заводе «ДАН». В результате это приносит Даниленко двойной если не тройной доход.

Имея рычаг в виде авторского надзора, Даниленко диктует условия руководителям фирм. Фактически речь идет о прямой угрозе не поставить подпись в журнале авторского надзора. В таком случае финансирование проекта замораживается…

Все эти схемы активно используются не только в Киеве, но Житомирской и Черкасской областях, где компании из холдинга «Теплоэнерго» не только регулярно выигрывают на тендерах, но и «подрабатывает» в качестве «автора».

Однако самое неприятное в этой истории – это то, что проектировщики из «Теплоэнерго» даже не выезжают на объекты. Стоит ли говорить, что это приводит к абсолютно некорректным расчетам и, как результат, ужасной производительности теплопунктов. Если добавить к этому тот факт, что коммунальные службы в городах попросту берут технические показатели с потолка, это приводит к огромным теплопотерям. Так, по данным экспертов, недогрев некорректно работающего теплового пункта составляет -40%, хотя после модернизации КПД должен был наоборот вырасти на 40%.

К сожалению, количество «авторских» объектов от «Теплоэнерго» и господина Даниленко в стране растет, в результате чего потери энергии – колоссальны. При этом не совсем понятно, кто и когда займется аудитом деятельности этих «модернизаторов», которые, похоже, сумели договориться с чиновниками на самом высоком уровне…

Иван Евсюкин, «Открытая Украина»