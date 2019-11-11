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Фото: Винницкая епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, семья Стогний - военный медик Ирина и разведчик Юрий заключили брак на передовой.

Таинство венчания совершил клирик Винницкой епархии УПЦ протоиерей Анатолий Кузнецов.

Венчание на передовой стало возможным также благодаря усилиям протоиерея Василия Августинова, Александра Поперечного, Русланы Самаевой, Валентины Лящун, Игоря Кубышина, Олега Парфилова.
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