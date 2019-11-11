Вам нужно повесить полочку, отремонтировать протекающий унитаз или сломать перегородку между комнатами, причем сделать это быстро, качественно и недорого? Существует три варианта экономии на бытовых услугах, но каждый из них имеет недостатки и преимущества.

Вариант №1: Что нам стоит дом построить

Первое решение – засучить рукава и взяться за дело самостоятельно. На разных сайтах и форумах можно найти массу советов, касающихся любых видов работ, начиная прибиванием полочек и заканчивая постройкой каркасных домов. В этом случае вам не придется платить ни копейки, но недостатков у этого варианта гораздо больше, чем преимуществ.

Для решения большинства бытовых проблем нужно иметь определенные навыки и опыт. В результате это может вылиться в гораздо большие неприятности и затраты. Например, меняя сантехнику, вы можете залить соседей, а при работе с проводкой обесточить весь дом или получить удар током. Соответственно, некоторые вещи лучше доверить специалистам, а неуемное трудолюбие и желание сэкономить могут сыграть с вами злую шутку.

Вариант №2: Не имей сто рублей, а имей сто друзей

Второй вариант – найти специалистов для выполнения бытовых услуг среди друзей и знакомых. Преимущество заключается в том, что вы будете иметь дело с худо-бедно проверенным человеком, который сделает вам скидку. Но будет ли это гарантией качественно выполненных работ? Вопрос очень спорный – вы можете попасть как на профессионала, так и на вечно пьяного дядю Васю из соседнего подъезда.

Кроме того, поиски специалиста могут занять у вас неопределенное время. Пока вы будете обзванивать всех, кто находится в вашей телефонной книге, и рассказывать о своей проблеме, ситуация может приобрести масштабы катастрофической. Вывод: просить об услуге знакомых целесообразно только в том случае, если у вас на примете есть подходящий человек, который гарантировано возьмется за работу и хорошо выполнит ее.

Вариант №3: Спроси у Кабанчика

Если первые два варианта вам не подошли, есть еще один – найти мастера в интернете. Самый крупный и удобный сервис заказа бытовых услуг в Украине – Kabanchik.ua. Он работает во всех крупных городах страны с более чем 10 000 проверенных специалистов, причем в день создается около 3 000 заданий разной сложности. Вы можете выбрать мастера по разным критериям, посмотреть примеры его работ и почитать отзывы клиентов, после чего назначить свою цену за услугу. Результат – экономия времени, средств и нервов, а еще качественно выполненная работа.

Окончательный выбор решения остается за вами, и пусть мелкие бытовые хлопоты никогда не станут для вас серьезной проблемой!