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Немецкие активисты отправили президенту США Дональду Трампу осколок Берлинской стены в знак протеста против планов американского лидера построить стену на границе с Мексикой.

Активисты некоммерческой организации Die Offene Gesellschaft («Открытое общество») отправили президенту Дональду Трампу осколок Берлинской стены, которая проходила немецкой столицей после с 1961 года, разделяя Германию на Восточную и Западную.

Осколок, доставленный в Белый Дом, весит 2,7 тонны.

Таким поступком активисты выразили протест намерениям американского лидера соорудить стену на границы с Мексикой. Берлинские активисты оставили на осколке надпись: «Мы хотели бы отдать вам один из последних осколков разрушенной Берлинской стены, чтобы призвать Соединенные Штаты оставаться приверженными строительству мира без стен».

Каменная плита была доставлена в Белый Дом 9 ноября.

«Германия снова объединилась, и в Берлине лишь несколько разрозненных кусочков напоминают нам о том, что ни одна стена не вечна», - говорится в сообщении, написанном на плите.

Напомним, в 2019 году исполнилось 30 лет со дня падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года. Сегодня, часть 1,3 километра Берлинской стены проходит центром столицы и остается символом Холодной войны.
ForUm

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