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В Киевской области полицейские задержали женщину, которая за $10 тыс. заказала убийство любовницы своего мужа.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Заказчица сначала передала исполнителю данные жертвы и почти $4 тыс. Правоохранители задержали ее, когда она передавала остальную сумму — более $6 тыс.

Следователи открыли уголовное дело по статье «Подготовка к совершению умышленного убийства на заказ» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненное заключение.
ForUm

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