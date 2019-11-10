Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Заказчица сначала передала исполнителю данные жертвы и почти $4 тыс. Правоохранители задержали ее, когда она передавала остальную сумму — более $6 тыс.

Следователи открыли уголовное дело по статье «Подготовка к совершению умышленного убийства на заказ» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненное заключение.