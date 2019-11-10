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На улице Верховинной в Киеве на балконе в квартире жилого дома «поселились» 120 летучих мышей.

Об этом сообщила зоозащитная группа Kyiv Animal Rescue Group.

Хозяин квартиры обнаружил летучих мышей в мебели и вызвал волонтеров.

«Колония летучих мышей вида рыжие вечерницы ошибочно устроились на зимовку в мебели и под обоями на закрытом балконе. Ошибка летучих мышей заключалась в том, что зимой на балконе слишком тепло для комфортного сна, и немного мешает спать хозяин квартиры», — заявили зоозащитники.

Волонтеры вытащили из балкона 120 мышей. 119 из них отпущены на свободу, одну взяли на лечение.
ForUm

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