В Киеве вечером пятницы, 8 ноября, возле Шулявского моста обнаружили арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщается, работы по изъятию взрывоопасных предметов по адресу улица Довженко, 2 завершились около 03:20 субботы, 9 ноября. Взрывотехники обнаружили и изъяли более сотни артиллерийских снарядов, несколько минометных мин и одну ручную гранату.
«Всего изъяты: 101 артиллерийский снаряд (47 - калибра 152 мм, 35 - калибра 122 мм, 8 - калибра 105 мм, 11 - калибра 76 мм), 3 минометные мины и 1 ручная граната», - уточнили в спасательном ведомстве.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время