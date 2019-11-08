также в разделеПроисшествия
В Харькове мужчина подорвал себя гранатой 6
В результате обстрелов на Донбассе погиб 1 военный, еще 4 – ранены 31
Опубликовано видео момента взрыва «Мерседеса» в Киеве 54
Задержанный в «Борисполе» российский преступник сбежал от полиции 126
В многоэтажке на Львовщине взорвалась граната 21
ООС: Боевики совершили 10 обстрелов за сутки, ранены 4 военных 17
В центре Львова подрались около сотни футбольных фанатов 45
СМИ узнали имя бизнесмена, которого пытались взорвать в Киеве 92
Ляшко подрался со «слугой народа» Герусом 153
На Донбассе ранены 4 военных 22
В Одессе упавшие футбольные ворота убили иностранца 98
На Киевщине водитель автобуса уснул за рулем и влетел в грузовик 25
Часть Кропивницкого осталась без тепла из-за аварии 109
На Харьковщине обстреляли авто местного активиста 27
На Львовщине в ДТП погибли 3 человека 27
В Харькове возле спортклуба произошла стрельба, ранен мужчина 44
За сутки боевики 7 раз нарушили режим тишины 11
В Днипре джип врезался в маршрутку: 7 пострадавших 25

Сегодня, 8 ноября, в Луцке в одной из квартир многоэтажки на улице Соборности прогремел взрыв, травмы получил один человек, сообщает пресс-служба областной полиции.

Предварительно установлено, что взрыв бытовой. В результате взрыва пострадал хозяин квартиры, его доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Из жителей дома больше никто не пострадал.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Сведения внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Проводится проверка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги