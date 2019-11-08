Сегодня, 8 ноября, в Луцке в одной из квартир многоэтажки на улице Соборности прогремел взрыв, травмы получил один человек, сообщает пресс-служба областной полиции.

Предварительно установлено, что взрыв бытовой. В результате взрыва пострадал хозяин квартиры, его доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Из жителей дома больше никто не пострадал.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Сведения внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Проводится проверка.