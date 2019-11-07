Православные украинцы в соцсетях пишут, что помогает им бороться с грехом уныния, депрессией и осенней хандрой.

Фото: Центр информации УПЦ

Пользователи социальных сетей написали об этом на официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм.

В Фейсбук пользователи отметили, что им, помимо молитвы, помогает справиться с унынием забота о близких людях, прогулки и физический труд.

«Помимо церковных Таинств, лучшее лекарство - работа, в том числе физический труд, ощущение себя нужным, на своем месте. Добрые искренние слова и общение с природой – погулять с животными. Общение с хорошими людьми», - написала Ксения Тычинская.

«Молитва, послушание в монастыре», - пишет Анна Кравчук.

«Уверенность в том, что Бог производит все к лучшему, с наиболее допустимой душеспасающей отдачей», - подчеркнул Геннадий Телюк.

Ольга Сухарева-Сторцевая отметила, что ей помогают «вера и забота о близких».

Анна Лысенко цитирует слова из молитвы Оптинских старцев: «Какие бы я не получила известия в течение дня, научи меня принять их, со спокойной душой и твердым убеждением, что на все Святая воля Твоя! Осень я очень люблю, даже дождливую. Мне помогает вера в то, что волос с человеческой головы не упадет без воли Божией. Что Господь любит меня и близких моих больше, чем я люблю своих детей».

Галина Цыц рекомендует найти хобби по душе.

«Стоит найти интересное занятие, изучение чего-то нового: язык, танцы, плетение, вязание, автошкола…Множество занятий, связанных с коллективным общением. Эти обязательства объединяют, распределяют время, забирают свободное пространство для неприятных мыслей. Это социализирует, побуждает к действиям, отвлекает от ненужных мыслей. Я пережила в свое время потерю дорогого мне человека. Из-за депрессии, от крайнего ее предела, человеку трудно сделать первый шаг к этим занятиям. Обязательно надо помочь, иногда просто посадить в машину и увезти на занятия, в кино, куда угодно. Просто не оставлять одного. Молитва, безусловно, помогает, но внимание родных - это очень важно. Даже совместный поход в храм в воскресенье», - поделилась она.

«Занятия спортом, помогают избегать состояния депрессии. Когда ты постоянно чем-то занят, помогаешь другим, все тогда проходит», - написала Ирина Марку.

«Писать. Выписывать на бумаге все эмоции, настроения, мысли, пока не станет ясно, что именно так глубоко и сильно меня волнует», - поделилась Мария Шиловец.

«Мысли о том, что есть люди, которым тяжелее чем тебе, отгоняют всякую депрессию. А ведь ты им можешь помочь, молясь о них», - отметила Ирина Добровская.

«Занятие полезными делами на приусадебном участке, посещение Лавры, литургии», - пишет Вера Стукач.

Зоряна Атаманчук советует «делать кому-то что-то полезное, приятное, какое-то дело милосердия. Если депрессия глубокая, помогает чтение Псалтыри».

«Просто просмотр православных новостей о монастырях, поучения святых отцов, прямые трансляции богослужений из обителей, крепкий душистый чай с медом, и самое главное - это вера в Господа нашего Иисуса Христа», - отметил Сергей Седов.

«Понимание того, что никто ничего для меня не сделает, кроме меня же самой», - написала Ольга Задунайская.

«Лично мне помогает постоянная занятость чем-то. Чтение, общение, прогулки, изучение чего-то нового. Еще я всегда думаю о том, как будут чувствовать себя мои родные, если я буду в депрессии. Лучше уж кому-то помочь, всегда найдутся люди, нуждающиеся в нашей помощи. А когда устаешь, не до депрессии, хочется просто отдохнуть», - считает Людмила Костецкая.

Марина Севастьянова рассказала, какие слова известного святого помогают ей не унывать.

«Очень по душе слова мученика Трифона: «Христос же есть и моя сила, и крепость, и слава и радость моя». Помогает постоянство в молитве, чтобы не случилось - выполнять свое правило, чтение Священного Писания, труд и житие святых», - написала она.

Ольга Черненко рассказала, что для борьбы с депрессией читает «Духовное завещание святого Серафима Вырицкого "От меня это было"».

«Только упование на то, что Бог лучше знает, что мне полезнее, а Он никогда не ошибается. Упование подкрепляю молитвой», - отметила Ия Ратиашвили.

«Посещение Литургии по воскресеньям. Зайдешь, проплачешь и сразу на душе легче», - поделилась Анна Кривда.

«Моя семья, а также Господь. Еще когда-то прочел одну фразу, которая мне очень понравилась: "Если я сдамся, легче не станет!"», - отметил Андрей Кунь.

«Учеба не оставляет мне времени на то, чтобы впадать в уныние», - написала Юлия Райчинец.

В Инстаграм на официальной странице Центра информации УПЦ пользователи отметили, что для того, чтобы не падать духом, важно доверять Богу.

«Мне помогает не отчаиваться то, что когда я прихожу в храм, вижу людей, у которых проблемы намного больше, чем у меня. На проповеди священник рассказывает житие святых, и все намного тяжелее жили, чем я. Тогда я понимаю, что проблемы мои и не проблемы, а Благодать Божия», - поделился пользователь под именем lwan_mykulin.

«Работа над собой», - отметил evgenii.samchuk.

«Вера, общение с родными, паломничество»,- пишет пользователь соцсети natal9878.

«Молитва и доверие Богу», - написала mashunja7777.

«Молитва и обращение к духовнику за поддержкой. Он всегда найдет верные слова», - поделилась sofiiapochtovaya.

Пользователь tarasnikolaevich9 отметил, что молитва и общение с природой – «это очень хорошее лекарство от отчаяния. А если еще встретил ежика - то вообще все проходит».