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На 2020 год запланирована переаттестация работников Государственной таможенной службы (ГТС).

Об этом сказал на брифинге глава ведомства Максим Нефедов, сообщает Укринформ.

«Переаттестация новых таможенников запланирована на 2020 год. Цель - в 2020 году провести такую ​​переаттестацию, и тот, кто пройдет ее, тот и заключит контракт и будет получать больше денег. Какие это будут средства, говорить это до принятия бюджета – безответственно», - сказал Нефедов.

Он отметил, что аттестация будущих инспекторов таможни является очень важным этапом в запуске новой таможни.

«Мы не хотим просто взять и автоматически перевести почти 11 тысяч сотрудников ГФС по таможенному направлению в новую Гостаможслужбу. Мы используем этот этап, чтобы выявить наиболее одиозных сотрудников, и, условно, сейчас я представляю, что будет около 500, которых бы мне не хотелось брать в новую Гостаможслужбу», - пояснил руководитель ГТС.
ForUm

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