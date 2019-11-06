По состоянию на 1 ноября 2019 международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 21 402,9 млн долл. (в эквиваленте). В октябре они почти не изменились, уменьшившись всего на 0,2%, сообщает пресс-служба НБУ.

«Значительные объемы погашений по государственному долгу были компенсированы внешними поступлениями, а также валютными интервенциями Национального банка и операциям с управлениями международными резервами», - говорится в сообщении.

Динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы:

во-первых, операции правительства по управлению государственным долгом. Всего за прошлый месяц правительство оплатило обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте 632,3 млн долл. Из этой суммы 475,5 млн долл. были направлены на обслуживание и погашение облигаций внутреннего государственного займа в иностранной валюте, 78,0 млн долл. США – по еврооблигациям, остальные средства – по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями. Эти расходы были частично компенсированы поступлениями в пользу правительства 262,1 млн евро от международных партнеров, в том числе Еврокомиссии.

во-вторых, операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке. Избыточное предложение валюты, сформированное украинскими экспортерами и иностранными портфельными инвесторами, позволила НБУ пополнить резервы на 193,9 млн долл. (чистая покупка). В общем операции по покупке валюты Нацбанком составляли 424,9 млн долл., в том числе 274,9 млн долл. по единому курсу, а 150 млн долл. - путем выбора лучшего курса. В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривни в сторону обесценения НБУ в течение месяца продал 231 млн долл. США по единому курсу.

в-третьих, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 115 млн долл. США (в эквиваленте).

Такой объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.