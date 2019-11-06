Экс-защитник «Шахтера», выступающий за российский «Зенит», Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

Об этом он сообщил в соцсетях.

30-летний футболист посетовал, что люди, которые рассылают приглашения в сборную, руководствуются страхом.

«Поздравляю, сборная Украины, с выходом на евро-20, желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?» - написал он.

Ракицкий заявил, что для него было честью представлять цвета своего флага на международной арене.

«Спасибо всем кто поддерживал и тем, кто не поддерживал, Вы заряжали быть еще сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!» — резюмировал футболист.

Ярослав Ракицкий дебютировал за сборную Украины 10 октября 2010 года при Алексее Михайличенко. Суммарно защитник провел за национальную команду 54 поединка, забив 4 гола и сделав 3 ассиста.