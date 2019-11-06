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В Ливию в течение последних шести недель прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из ЧВК «Вагнера».

По данным издания The New York Times, это является частью широкой кампании Кремля по восстановлению влияния на Ближнем Востоке и в Африке, сообщает 112 Украина.

Российские снайперы принадлежат к ЧВК «Вагнера», которая также участвовала в боевых действиях в Сирии. Так, по словам врачей полевого госпиталя южнее Триполи, в последнее время характер ранений изменился: узкие отверстия в голове или туловище от пуль, которые мгновенно убивают жертву и остаются в теле.

Наемники воюют на стороне лидера ополчения на востоке Ливии Халифа Хафтара. Его противников поддерживает Правительство национального согласия в столице Триполи, которое было сформировано ООН в 2015 году и пользуется поддержкой США и других стран Запада. На практике, как пишет издание, коалиции покровительствует только Турция. Россия вмешалась в конфликт при поддержке ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии и частично — Франции.

 
ForUm

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