Частный подрядчик по вопросам безопасности и неофициальный советник президента США Трампа Эрик Принс ведет перевогоры по покупке украинского концерна «Мотор Сич». Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Газета напоминает, что США пытаются помешать покупке «Мотор Сичи» группой китайских компаний.

«Администрация Трампа обратилась к Эрику Принуа и по крайней мере к еще одному потенциальному покупателю из частного сектора относительно «Мотор Сичи», - заявил источник, сообщает «Европейская правда».

Собеседники издания отмечают, что в последние недели Принс обсуждал вопрос «Мотор Сичи» с украинскими чиновниками и посетил главный завод компании.

Также отмечается, что в сентябре временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и советник Минобороны США по Украине Дональд Уинтер посетили завод в Запорожье.

Как пишет WSJ со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, Принс с 2014 года не менее 9 раз прилетал в Украину.

Сообщается, что во время своей последней поездки в Украину, 24-27 октября, Принс посетил завод «Мотор Сичи».

По словам представителя компании, он был «поражен высоким уровнем технологий».

Напомним, ранее советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон подтвердил, что постарается убедить украинскую власть в опасности сотрудничества с китайцами, но отказался комментировать вопросы, связанные с «Мотор-Сич».