Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет, что пока преждевременно говорить о встрече в «нормандском формате» на уровне глав государств до конца текущего год, сообщает ТАСС.

«Позиция России по «нормандскому формату» неизменна и последовательна. Россия и президент Владимир Путин выступают за продолжение работы в нормандском формате. Хотим как можно скорее провести саммит, но вместе с тем считаем, что этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности», - сказал он.

На вопрос о том, возможно ли проведение саммита до конца года, представитель Кремля заявил: «Пока преждевременно говорить, пока по-прежнему очень много вопросов остается на повестке дня».

Песков отказался говорить о содержании документа, который может быть принят по итогам будущего саммита. «Не могу сказать, это же ведется дискретная подготовительная работа, и было бы неправильно вести ее в публичном режиме. Это никак бы не способствовало процессу подготовки и скорейшего проведения встречи», - пояснил он.

Напомним, 22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс подготовки саммита «нормандской четверки» осложнился новыми подходами и запросами «одной из сторон».