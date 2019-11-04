В Покровском женском монастыре столицы в день 10-летия обретения мощей преподобной Анастасии Киевской была совершена праздничная Божественная литургия.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Бориспольской епархии, время богослужения возносились сугубые молитвы о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

За Божественной литургией управляющий делами УПЦ митрополит Антоний совершил диаконскую хиротонию над иподьяконом Василием Прицем.

***Преподобная Анастасия (до принятия иночества Александра) родилась в 1838 году в семье принца Ольденбургского Петра Георгиевича.

Уже в юные годы помогала бедным и больным детям. В 1856 г. перешла в Православие и вышла замуж за великого князя Николая, брата императора Александра II. Спустя 20 лет великая княгиня, страдавшая от рака, уехала на лечение за границу, а затем в Киев, где в 1889 году основала Покровский монастырь.

Здесь великая княгиня, долгие годы прикованная к постели, получила чудесное исцеление и стала ходить.

После смерти супруга в 1891 году тайно приняла постриг с именем Анастасия.

Ее трудами при обители были открыты больница для неимущих с единственным в Киеве рентгеновским кабинетом, амбулатория, бесплатная аптека, училище и приют для девочек-сирот, приюты для неизлечимо больных женщин и для слепых. Преподобная Анастасия сама ухаживала за пациентами, по многу часов простаивала ассистенткой во время хирургических операций, неопустительно посещала богослужения.

Святая Анастасия скончалась в Светлый четверг, 26 апреля, в 1900 году. Была прославлена в лике местночтимых святых Киевской епархии 24 января 2010 года.

2 ноября 2009 года, в Покровском монастыре Киева были обретены мощи преподобной великой княгини Анастасии Киевской.

Празднование памяти установлено на Светлый четверг, а также 2 ноября - день обретения мощей.