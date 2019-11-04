также в разделеРелигия
В Одессе православная молодежь привела в порядок могилы священников 11
Управделами УПЦ рассказал, как в мировом Православии отреагировали на признание ПЦУ Элладской Церковью 13
Паломники из Украины встретились с Патриархом Кириллом 11
На Житомирщине представители местной власти инициировали попытку захвата храма УПЦ 15
Опубликован список епархий Элладской церкви, куда не будут направлять паломников 12
В Кипрской Церкви заявили о нейтралитете в отношении Фанара, но Епифания не признали 15
На Буковине «крестную мать» главы ПЦУ заподозрили в краже денег из приходской казны УПЦ 18
Патриарх Кирилл прекратил общение с Предстоятелем Элладской Церкви 13
В РПЦ считают, что встречу с госсекретарем США сорвали недоброжелатели 22
На Буковине сторонники ПЦУ пытались захватить храм УПЦ 18
В Церкви рассказали, в чем отличие психического заболевания от беснования 144
РПЦ подписали документ о воссоединении западноевропейских приходов с Русской Православной Церковью 85
Юраш выступил против Польской Церкви 28
Верующие Балтской епархии УПЦ привезли Иерусалимскому Патриарху Касперовскую икону Богородицы 16
Во Львове полиция не обнаружила взрывоопасных предметов на территории собора УПЦ 16
Запорожский митрополит объяснил, почему Христос был равнодушен к политике 13
Во Львове неизвестные сообщили о минировании собора УПЦ 22
Священник ПЦУ предлагает легализировать проституцию 9

В Покровском женском монастыре столицы в день 10-летия обретения мощей преподобной Анастасии Киевской была совершена праздничная Божественная литургия.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Бориспольской епархии, время богослужения возносились сугубые молитвы о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

За Божественной литургией управляющий делами УПЦ митрополит Антоний совершил диаконскую хиротонию над иподьяконом Василием Прицем.

***Преподобная Анастасия (до принятия иночества Александра) родилась в 1838 году в семье принца Ольденбургского Петра Георгиевича.

Уже в юные годы помогала бедным и больным детям. В 1856 г. перешла в Православие и вышла замуж за великого князя Николая, брата императора Александра II. Спустя 20 лет великая княгиня, страдавшая от рака, уехала на лечение за границу, а затем в Киев, где в 1889 году основала Покровский монастырь.

Здесь великая княгиня, долгие годы прикованная к постели, получила чудесное исцеление и стала ходить.

После смерти супруга в 1891 году тайно приняла постриг с именем Анастасия.

Ее трудами при обители были открыты больница для неимущих с единственным в Киеве рентгеновским кабинетом, амбулатория, бесплатная аптека, училище и приют для девочек-сирот, приюты для неизлечимо больных женщин и для слепых. Преподобная Анастасия сама ухаживала за пациентами, по многу часов простаивала ассистенткой во время хирургических операций, неопустительно посещала богослужения.

Святая Анастасия скончалась в Светлый четверг, 26 апреля, в 1900 году. Была прославлена в лике местночтимых святых Киевской епархии 24 января 2010 года.

2 ноября 2009 года, в Покровском монастыре Киева были обретены мощи преподобной великой княгини Анастасии Киевской.

Празднование памяти установлено на Светлый четверг, а также 2 ноября - день обретения мощей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги