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Исполнительный директор и президент компании McDonald's Стив Истербрук ушел с руководящих постов из-за нарушения корпоративной политики.

В официальном заявлении McDonald's сказано, что Истербрук «продемонстрировал недостаток здравомыслия, вступив с сотрудником в отношения по взаимному согласию», сообщает УНИАН со ссылкой на CNN.

В результате Истербрука сняли с должностей. Вместо него компанию возглавит Крис Кемпчински. Сам Истербрук в письме сотрудникам выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации.

«Что касается моей отставки, недавно я был вовлечен в отношения с сотрудником по взаимному согласию, что нарушает политику McDonald's… Это была ошибка. Учитывая ценности компании, я согласен с правлением, что мне пора двигаться дальше», – написал он.

Истербрук руководил McDonald's с 2015 года. При его правлении акции компании выросли примерно вдвое.
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