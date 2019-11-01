В рамках поездки на Святую Землю, 30 октября, делегация Балтской епархии Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Балтским и Ананьевским Алексием Алексием (Грохой) встретилась с Блаженнейшим Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III.

Фото: Балтская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Балтской епархии, митрополит Алексий передал в дар Патриарху Феофилу копию чудотворной иконы Божией Матери «Касперовская».

Патриарх напомнил о том, что Иерусалимская Церковь с любовью принимает всех паломников Украинской Православной Церкви, которую возглавляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий и что он молится об Украине.

*** Согласно преданию, в наши земли икона в конце XVI века была привезена сербами, приехавшими из Трансильвании. Икона передавалась по наследству, пока в 1809 году её не приобрела помещица, жена штабс-капитана, Иулиания Касперова, проживающая в своем имении Касперово (в настоящее время Кизомыс, Белозерского района, Херсонской области).

Когда у Касперовой иконы Богоматери стали проистекать исцеления, люди признали ее чудотворной.

С 1918 года чудотворный образ пребывал в Спасо-Преображенском соборе Одессы.

В 1936 году после уничтожения собора Касперовскую икону перенесли в Успенский собор, ставший позднее кафедральным. Чудотворный образ Касперовской иконы Пресвятой Богородицы находится в нем и сейчас.