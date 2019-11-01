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Вместо барельефа советскому маршалу Георгию Жукову на Одесском областном военкомате установят мемориальную доску погибшим военным на Донбассе. Об этом сообщила пресс-офицер военкомата Анастасия Ильияш в комментарии Радио Свобода.

«На этом месте до 6 декабря планируется установка мемориальной доски в честь погибших военнослужащих, жителей Одесской области. Таких у нас более 100 человек», - отметила Ильяш. Проект доски уже есть, пока его согласовывают, добавила пресс-офицер.

По ее словам, областная государственная администрация уже в третий раз подавала распоряжение о демонтаже барельефа – раньше этого требовали в 2016 и 2017 годах. В 2016-м в Одессе в рамках выполнения закона о декоммунизации переименовали в том числе проспект имени маршала Жукова. Теперь он носит имя Небесной Сотни.

Бывший руководитель южного квартирно-эксплуатационного отдела Министерства обороны Игорь Литвинюк подтвердил, что такие распоряжения от ОГА поступали ранее. Здание военкомата и барельеф находятся на балансе этой структуры. Впрочем, по словам Литвинюка, демонтаж должны были проводить местные власти.

31 октября активисты собственноручно демонтировали барельеф из областного военкомата. Эти действия осудили два одесских народные депутаты от «Слуги народа» Артем Дмитрук и Алексей Леонов, а также городской голова Геннадий Труханов.

Сейчас барельеф лежит в квартире активистов.
ForUm

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