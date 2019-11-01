Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал ООО «Манхэттен Инвест» градостроительные условия и ограничения на реконструкцию нежилых зданий продовольственного рынка «Демеевский» по ул. Изюмская, 1 под многофункциональный комплекс. Соответствующий приказ 26 сентября подписал и.о. обязанности директора Департамента Александр Яструбенко, пишут Наші гроші.

Высота зданий после реконструкции составит не менее 85,6 м, или ориентировочно 30 этажей. Окончательная высота будет определена проектной документацией.

Согласно Генплану участок, где запланирована «реконструкция», является территорией общественных зданий и сооружений, где жилая застройка запрещена. Впрочем, несмотря на это в ГУО указаны данные, как при проектировании застройки высчитывать плотность населения в пределах жилой застройки.

Журналисты отмечают, что уже неоднократно встречались случаи, когда под видом «многофункциональных комплексов» на самом деле строятся жилые комплексы с магазинами, офисами и кафе на первых этажах.

«Реконструкция» рынка «Демеевский» запланирована на трех коммунальных участках общей площадью 1,17 га, которые ООО «Манхэттен Инвест» получило в аренду 1 марта 2018 на основании решения Киевсовета.

Киевсовет передал участки фирме в аренду на 25 лет для эксплуатации и обслуживания нежилых зданий и сооружений на ул. Изюмской, 1 в связи с приобретением фирмой права собственности на эти помещения общей площадью 4613 кв м в 2017 году.

Целевое назначение указанных участков – «для строительства и обслуживания зданий торговли». Согласно ГУО, застройщик это целевое назначение участка (вид использования) должен изменить, приведя его в соответствие с намерениями застройки.

Как свидетельствуют судебные решения, изменение вида использования участка фактически является изменением его целевого использования, а следовательно, в силу требований действующего законодательства, оно должно осуществляться по соответствующему проекту землеустройства с соблюдением установленной процедуры.

В ГУО указывается, что участки по ул. Изюмской, 1 попадают в пределы исторического центра города Киева, исторического ареала, центральной планировочной зоны согласно решению Киевсовета от 28.03.2002.

При разработке проекта компания должна получить заключение от уполномоченных органов охраны культурного наследия. Также ей рекомендовано проектную документацию предоставить на рассмотрение научно-методического совета Минкультуры и консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия Департамента охраны культурного наследия КГГА.

Напомним, в 2004-2010 годах ООО «Манхэттен» получило 1,17 га по ул. Изюмской, 1 в аренду для строительства рынка «Демеевский». В дальнейшем фирма отказалась от права пользования участком в пользу ООО «Манхэттен Инвест» в результате передачи имущества.