В сети появилось методическое пособие, рассказывающее об одном из способов преодоления алкозависимости - практике обетов трезвости.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на diaconia.ru, авторы издания рассуждают о богословском основании клятвы и обета, о роли личности пастыря в трезвенной работе, рассказывают о дореволюционной и современной практике обетов трезвости в Церкви, приводят примеры их эффективности.

«В книге мы хотели показать, что в Церкви давно было понимание, что употребление алкоголя в жизни православного христианина вовсе необязательно и даже нежелательно. Жить можно трезво», - подчеркнул автор-составитель пособия и глава Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по благотворительности Валерий Доронкин.

Он также отметил, что «в Церкви существует традиция, которой не одна сотня лет - традиция полного отказа от потребления алкоголя: никогда не употреблял спиртное преподобный Сергий Радонежский, против употребления алкоголя в монастырях в любом виде выступал преподобный Иосиф Волоцкий».

В пособии рассказывается о работе обществ трезвости, о причинах алкоголизма, даются богословские обоснования обетов трезвости Богу в православии.

Авторский коллектив, в который вошли специалисты по утверждению трезвости, историки, психологи, священники, описывает практику обетов трезвости в древней Церкви и в наше время, отдельно рассматривается роль пастыря в работе с алкозависимыми.

Пособие из серии «Азбука милосердия» можно скачать здесь.

Ранее в серии вышли пособия «Алкоголик в семье: чем могут помочь близкие?» и «Группа трезвости при храме: руководство для ведущего».