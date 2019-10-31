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В результате взрыва газового баллона в поезде в Пакистане погибли по меньшей мере 70 человек, еще 30 человек получили ранения, сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

«По меньшей мере 70 человек погибли после того, как газовый баллон взорвался в поезде в Пакистане», - говорится в сообщении.

По словам руководителя районной больницы в Лякватпуре, в районе Рахим - Яр-Хана, около 30 человек получили ранения.

Пассажирский поезд, который двигался из Карачи до Равалпинди, загорелся из-за взрыва газового баллона, который использовали для приготовления пищи. Огонь охватил три вагона поезда, из них два вагона эконом-класса и один бизнес-класса.

Хотя газовые баллоны запрещены в пакистанских поездах, однако пассажиры все равно использовали газовые плиты для приготовления пищи прямо в вагоне.

Большинство пассажиров поезда направлялись на акцию протеста в пакистанскую столицу Исламабад, примерно в 800 километрах от Рахим-Яр-Хана.
ForUm

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