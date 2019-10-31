Компания Укртелеком с 1 февраля 2020 года прекратит предоставление услуг фиксированной телефонной связи, осуществляемых с таксофонов, сообщает пресс-служба компании.



«Развитие различных каналов коммуникаций привело к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов. Если, например, в 2017 году ежемесячно было около 900 тыс. минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году - менее 380 тыс. минут. Это в разы меньше, что вполне понятно. Ведь, несмотря на доступность современных услуг (мобильная связь, коммуникаторы, месенджеры и т.д.), услуги таксофонии потеряли социальную значимость», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня сеть насчитывает около 4800 таксофонов, практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона происходит только около 2,5 минут разговоров.

«Стоит отметить, что оборудование, которое используется на таксофонной сети, физически и морально устарело, и вообще не производится в Украине и это вызывает сложности с эксплуатацией. Годами услуга таксофонии является убыточной. Кроме того, в последнее время в компанию были неоднократные обращения от различных структур и организаций по размещению таксофонов на коммерческой основе, то есть с уплатой Укртелекомом арендной платы за их размещение», – сказано в сообщении.