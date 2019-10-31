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США помогут Украине остановить строительство российского газопровода «Северный поток-2», чтобы газ продолжил поступать в Европу по украинской ГТС. Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявил первый заместитель госсекретаря Джон Салливан, сообщает LIGA.net.

По его словам, США хотят помочь Украине, в том числе путем возможной остановки строительства, чтобы транзит газа через украинскую территорию сохранился. «Первоочередная задача - противодействие «Северному потоку-2», - подчеркнул Салливан.

«Это строительство приведет к формированию Россией зависимости для осуществления контроля (над ЕС. - Ред.). Завершение строительства этого трубопровода создаст огромный рычаг давления», - сказал Салливан.

При этом он подчеркнул, что российская сторона может завершить проект. «Строительство завершено на 80%, и строительство продолжается. Я считаю, что у русских есть ресурсы и возможности для того, чтобы закончить строительство», - заявил Салливан.

Напомним, датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне страны.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что строительство газопровода могут остановить только санкции западных государств.
ForUm

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