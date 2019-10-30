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Чиновник регионального отделения Фонда государственного имущества по Харьковской, Донецкой и Луганской областях требовал деньги с директора подчиненного госпредприятия и был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

Руководитель одного из отделов госучреждения в 30 тыс. долларов оценил предоставление разрешения на законные паи земельных участков госпредприятия для дальнейшей приватизации работниками. «Бонусом» за эту сумму было переподписание контракта на продление пребывания директора комбината в должности.

Оперативники спецслужбы задержали чиновника, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, на одной из улиц Харькова во время получения всей суммы взятки. Во время следственных действий по месту работы и жительства чиновника, который всю жизнь проработал в госорганах, правоохранители изъяли более полумиллиона американских долларов и ценные золотые изделия.

Должностному лицу объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Продолжаются следственные действия для установления других фактов коррупционной деятельности злоумышленника и привлечения к уголовной всех должностных лиц, причастных к противоправной сделке.

 
ForUm

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