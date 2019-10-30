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В Запорожье 13 ноября привезут чудотворный образ святителя Николая, который прибудет из Ильинского храма г. Чернобыля.

Фото Запорожской епархии УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Запорожской епархии, икону святителя Николая привезут из единственного на сегодняшний день действующего храма в зоне отчуждения.

*** Первые официальные сведения об этом чудотворном образе относятся к 1840-му году. Согласно «Историческим заметкам» профессора Лаврентия Похелевича, «икона в городе почитается как чудотворный образ, исцеляюший многих».

В 1920-м святой образ был подвергнут глумлению: ризу с иконы сорвали и хотели сдать в металлолом, сама икона была разрублена на три части.

Верующие спасли икону, и образ святого Николая до 1942-го года пребывал в благочестивой семье.

Во время немецкой оккупации храм снова открыли, икону Святителя отреставрировали и с почестями перенесли на прежнее место.

В 1996 году, когда всю зону отчуждения охватили масштабные пожары, самоселы открыли храм и обнесли святой образ вокруг Чернобыля. Самовозгорания после этого мгновенно прекратились.

До сих пор, несмотря на обильный радиационный фон в зоне отчуждения, икона чудом остается не облученной радиацией.

Известны также о чудесах исцеления, которые произошли от образа в Киеве, Хмельницкой области и Вышгороде.
ForUm

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