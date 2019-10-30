Портал ebaystore.com.ua уже много лет эффективно предоставляет посреднические услуги международного уровня — является своеобразным мостом между украинскими потребителями и надежными продавцами популярного во всем мире аукциона eBay. Благодаря этому сервису тысячи людей могут безо всяких усилий и сложностей заказать брендовые вещи из США и других стран по приемлемой стоимости, ведь теперь ибей на русском языке доступен в Украине.

Самый простой способ шоппинга на еБей из любой точки страны

Какие преимущества может предложить интернет магазин eBayStore своим зарегистрированным пользователям?

Прежде всего, это простота и надежность на каждом этапе покупки товаров на аукционе.

Не нужно владеть иностранными языками;

Нет необходимости регистрироваться в электронной платежной системе PayPal;

Нет никаких проблем с организацией оплаты лотов, их доставки в Украину и растаможкой;

Минимизированы финансовые риски — практически исключена возможность контакта с неблагонадежными продавцами.

Менеджеры eBayStore с готовностью помогают потенциальным покупателям в выборе товаров, профессионально ведут переговоры с контрагентами, непосредственно участвуют в торгах и всячески способствуют тому, чтобы клиенты могли получить желаемый товар по наиболее привлекательной цене.

Главные достоинства сотрудничества с компанией eBayStore

Для многих людей камнем преткновения становится оплата товаров на международном аукционе и конвертация валюты. В страхе оказаться обманутыми, нежелая разбираться в курсах валют и оформлять электронный кошелек PayPal они поспешно отказываются от заманчивой идеи выгодного шопинга на eBay.

Функциональная торговая площадка eBayStore позволяет не просто изучать ассортимент аукциона на русском языке и получать консультационную помощь. Здесь можно сразу видеть стоимость одежды, обуви, аксессуаров в гривне, долларах и евро. А также осуществлять покупку лотов в нашей национальной валюте, используя привычные финансовые онлайн-системы, терминалы или оплачивать заказ в кассе банка.

В карточке товара доступна полная информация: цена лота, стоимость доставки и посреднических услуг. Нет никаких скрытых платежей — пользователь ресурса eBayStore изначально видит все детали предстоящей покупки на еБей. Только нужно указать необходимое количество товара, выбрать службу доставки — все остальное сделает система.

Важное преимущество украинского посредника на eBay – актуальная и регулярно пополняющаяся база недобросовестных продавцов, так называемый «черный список». При самостоятельной покупке на аукционе существует риск столкнуться с такими контрагентами. Опытные менеджеры сразу предупредят покупателя о риске сделки и предложат достойную альтернативу — проверенного многочисленными клиентами продавца.