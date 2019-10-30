Национальный банк отменяет ограничения на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами в эквиваленте 150 тыс. грн в день через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Также прекращает действовать требование о представлении физическими лицами в банки документов, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты.

По оценкам НБУ, эти послабления не будут иметь существенного влияния на валютный рынок.

«Во-первых, подавляющее большинство операций физических лиц по покупке иностранной валюты осуществляется на суммы, меньше 150 тыс. грн. Во-вторых, общие объемы покупки и продажи валюты населением сегодня соразмерны. В то же время чистая покупка валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке благодаря избыточному предложению валюты со стороны бизнеса и инвесторов в этом году составляет почти 4 млрд долл. США, а международные резервы в течение последних месяцев сохраняются на уровне 21-22 млрд долл. США. Кроме того, нет оснований и для усиления давления на гривню в результате действия психологических факторов - инфляционные и девальвационные ожидания украинцев, как свидетельствуют последние опросы Национального банка, продолжают улучшаться», - пояснили в НБУ.

Изменения вступят в силу 5 ноября.