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В сети интернет доступен документальный фильм «Правда о войне и жизни на Донбассе. Святогорская лавра».

Фото: newsvideo.su

Как сообщает Центр информации УПЦ, 28 октября фильм опубликовали на YouTube-канале «Klymenko Time».

В фильме сами жители рассказывает о своих судьбах и помощи Святогорской лавры в тяжелых, порой безнадежных ситуациях.

«Люди к нам приезжали часто без самого необходимого… Когда был конфликт под Дебальцево, люди приезжали к нам в халатах и тапочках на босу ногу», – рассказал наместник Лавры митрополит Святогорский Арсений.

Кинематографисты рассказывают, что в начале конфликта обитель приютила более 30 тысяч беженцев со всего Донбасса.

Команда журналистов поясняет, что цель картины – донести до всех правду о жизни людей за линией разграничения.

«Пока о судьбе Донбасса говорят в высоких кабинетах и заграничных столицах, а на киевских майданах проводят акции "Ні капітуляції!", мы решили сами съездить туда и послушать – а что говорят местные жители? Чего хотят те, кого эта война коснулась непосредственно. Люди Донбасса. С обеих сторон линии разграничения… Мы поехали на восток, чтобы посмотреть на конфликт не глазами политиков, а глазами людей, которые там живут», – сообщают авторы.
ForUm

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