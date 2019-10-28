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Украина поддержала предложение Европейской комиссии об объемах и сроках будущего транзитного контракта с Россией, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель по итогам трехсторонних переговоров, которые сегодня прошли в Брюсселе, сообщает УНИАН.

«Мы полностью поддерживаем позицию наших европейских партнеров, учитывая четкую позицию Украины относительно обеспечения безопасности поставок в регионе, обеспечения стабильных поставок на европейские рынки газа, а также стабильных объемов, необходимых для работы украинской ГТС», - сказал Оржель.

По его словам, предложение Европейской комиссии основывается на десятилетнем контракте и на объемах 60 млрд куб. м газа в год с возможностью увеличения до 90 млрд куб. м. Также он добавил, что договор должен быть подписан на основе европейского законодательства.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что разочарован результатами трехсторонних переговоров между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа, поскольку стороны не пришли к конструктивным договоренностям. 
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