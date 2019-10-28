также в разделеЭкономика
Украина поддержала предложение Еврокомиссии по транзитному контракту с РФ 22
Шефчович разочарован результатами трехсторонних переговоров по газу 37
Ковалив: Минфин будет владеть всеми акциями оператора ГТС 18
Витренко: РФ требует от Украины пойти на унизительные уступки 54
Гостиница «Украина» и комплексы «Пуща-Водица» и «Конча-Заспа» – в очереди на приватизацию 25
Милованов выступил за отмену ЕСВ и снижение налога на доходы физлиц 42
США отменили пошлину для некоторых украинских товаров 19
Окружной суд Амстердама арестовал акции «Южного потока» 75
НБУ отозвал лицензию Укрсоцбанка 18
В Украине введена в оборот банкнота в 1 тысячу гривен 51
Маркарова: Кабмин вернет проект госбюджета-2020 год до 3 ноября 13
НБУ ожидает первого транша от МВФ уже в этом году 19
Ощадбанк одержал победу над РФ в парижском суде 64
Верховный суд РФ обязал Украину выплатить $112 млн по делу «Укртатнафты» 46
Нацбанк снизил учетную ставку до 15,5% 17
Медведчук: Украина должна зарабатывать на транзите газа в Европу, а не покупать его оттуда 40
АМКУ разрешил азербайджанскому мобильному оператору купить «Водафон Украина» 42
Украина поднялась в рейтинге Doing Business-2020 395

Россия готова продлить транзитный газовый контракт в случае, если не успеют заключить новый контракт по истечению срока действия старого. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, сообщает РИА Новости

Продление контракта является запасным вариантом. Новак также заявил, что все стороны настроены на обеспечение транзита газа в ЕС через Украину, консультации идут по плану. 

Глава Минэнерго добавил, что РФ видит готовность у прямым поставкам газа в Украину. По его данным, очередной раунд трехсторонних консультаций буде в конце ноября.

Отметим, что действие контрактов на транзит и поставку газа, заключенных Россией и Украиной десять лет назад, заканчивается в конце 2019 года.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что разочарован результатами трехсторонних переговоров между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа, поскольку стороны не пришли к конструктивным договоренностям. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги