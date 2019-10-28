Россия готова продлить транзитный газовый контракт в случае, если не успеют заключить новый контракт по истечению срока действия старого. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, сообщает РИА Новости.

Продление контракта является запасным вариантом. Новак также заявил, что все стороны настроены на обеспечение транзита газа в ЕС через Украину, консультации идут по плану.

Глава Минэнерго добавил, что РФ видит готовность у прямым поставкам газа в Украину. По его данным, очередной раунд трехсторонних консультаций буде в конце ноября.

Отметим, что действие контрактов на транзит и поставку газа, заключенных Россией и Украиной десять лет назад, заканчивается в конце 2019 года.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что разочарован результатами трехсторонних переговоров между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа, поскольку стороны не пришли к конструктивным договоренностям.