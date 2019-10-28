В столице ЕС 28 октября должна состояться трехсторонняя консультация о продолжении транзита российского газа на европейский рынок по территории Украины. Однако Россия не считает это этапом переговоров.

Об этом в интервью 24 каналу заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко. По его словам, для России встреча в Брюсселе – лишь «разговоры».

Вторник отметил, что для начала настоящих переговоров они считают, что Украина должна пойти на определенные уступки.

«Эти уступки, кроме того, что они определенным образом унизительны, абсолютно нелогичны для Украины. Если, например, Украина не будет иметь возможности защитить свои права, предусмотренные контрактом, обратиться в арбитраж и получить компенсацию в случае, если мы будем правы, а «Газпром» – не прав, то возникает вопрос ценности такого контракта», – сказал Витренко.

При этом он отметил, что российская сторона уже длительное время шантажирует Украину с целью заключить невыгодные соглашения.

Россия говорит, что Украина должна отказаться от выигрыша в Стокгольмском арбитраже на $ 3 млрд. Россия говорит, что Украина должна отказаться от штрафов, наложенных АМКУ на «Газпром» из-за их злоупотребления монопольным положением. Все это Украина должна сделать только для того, чтобы начать переговоры по транзиту. Если это не шантаж – что это тогда?

– сказал он.

По его словам, сейчас на трехсторонних газовых переговорах украинская сторона делает все возможное для сохранения транзита на справедливых, европейских условиях, в интересах и Украины, и в коммерческих интересах «Газпрома».

«Если «Газпром» будет руководствоваться чисто коммерческой логикой, то ему также будут выгодны те предложения, которые делает Европейская комиссия. Но посмотрим, какая логика у них будет доминировать на этих переговорах – коммерческая или политическая логика режима Путина. Те трехсторонние переговоры, которые происходят в Брюсселе периодически, российская сторона даже не называет переговорами», – подытожил Витренко.