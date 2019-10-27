также в разделеОбщество
В Тернопольской области привитый мужчина заболел дифтерией 18
Минкульт: Правительство планирует создать электронную украинскую библиотеку 17
Минкульт: с 2020 года путешествия школьников будут финансировать из госбюджета 11
Превышение уровня загрязнения воздуха фиксируется в 5 городах Украины 24
На Донбассе 13 обстрелов и трое раненых 10
Сегодня ночью Украина перейдет на зимнее время 95
25 октября. Картина дня 24
Похитительницу младенца под Киевом отправили под домашний арест 15
Кабмин снял ограничение на покупку электрокаров министерствами 17
Украинцев ожидают последние теплые выходные 18
СМИ: Задержанный в Харькове чиновник – зам Филатова 39
Обвиняемому в организации зачистки Майдана смягчили меру пресечения 24
Reuters: Сын Роднянского назначен советником премьера по экономике 20
Нимченко: Власти нужно бояться не радикалов и критики независимых СМИ, а потери доверия народа 14
Украинские судьи рассказали евродепутатам о давлении и «телефонном праве» 34
Пограничники задержали украинца, разыскиваемого за присвоение имущества 20
Бородянский назвал оскорбления со стороны Коломойского хамством 20
Скандальный прокурор Кулик не прошел переаттестацию 19

В воскресенье, 27 октября 2019 года, в четыре часа по киевскому времени в Украине отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на один час назад. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Следует отметить, что перевод часов регламентируется правительственным постановлением «О порядке исчисления времени на территории Украины» от 13 мая 1996 года.

Кабминет министро Украины, с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы, постановил внедрить на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

Напомним, в марте 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену практики перевода часов с 2021 года. Это голосование не последнее в вопросе отмены перевода часов, но должно стать основой дискуссии в странах ЕС для выработки совместной позиции. На сегодня законодательство ЕС обязывает страны-участницы переводить время в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги